Mauá registra metade das mortes por Covid na semana

23/09/2021 | 00:01



Mauá vem destoando das demais cidades do Grande ABC quanto às mortes e casos confirmados do novo coronavírus nos últimos dias. De acordo com os boletins epidemiológicos enviados ontem pelas sete prefeituras, foram mais três óbitos em território mauaense, que, somados aos quatro de segunda-feira e cinco de terça, totalizam 12, praticamente a metade dos 25 que toda a região contabilizou desde domingo. Ainda com relação às perdas, Santo André e São Caetano voltaram a ter registros após cinco dias, sendo um em cada cidade, dos oito que o Grande ABC computou ontem. Os demais foram confirmados em São Bernardo (dois) e Diadema (um).

Além disso, pelo 14º dia útil seguido Mauá registrou mais de 100 casos confirmados do novo coronavírus, destoando das cidades vizinhas. A diferença é tamanha para as outras que, somente levando em consideração os números desta semana, os três maiores registros foram em solo mauaense, sendo 304 na segunda-feira, 140 na terça e 208 ontem, enquanto nos outros seis municípios o número que mais se aproximou foi o de Santo André, com 94 novos infectados, terça-feira. Desta maneira, Mauá alcançou 35.567 positivados, distanciando de Diadema (33.968) e atrás somente de Santo André (68.586) e São Bernardo (90.709).

A região registrou ainda 134.442 suspeitos da doença e 240.267 recuperados. Com relação às vacinas, o Grande ABC alcançou 3.564.769 doses aplicadas, sendo 2.135.592 primeiras doses (75,6% da população total), 1.343.085 segundas (47,5%), 18.077 terceiras (0,63%) e 68.015 únicas.

No País, segundo o Ministério da Saúde, foram 876 novas mortes (totalizando 592.316) e 36.473 novos casos (21.283.567).