Após um mês fora, Adson treina com grupo no Corinthians e vira opção para sábado

22/09/2021 | 20:49



O técnico Sylvinho deve optar pelo quarteto de reforços juntos pela primeira vez no duelo com o Palmeiras, sábado, na Neo Química Arena, em São Paulo. Mas sabe que não durante os 90 minutos, com Willian e Renato Augusto ainda carecendo de um melhor preparo físico. Nesta quarta-feira, após um mês fora por trauma na perna esquerda, o meia-atacante Adson voltou aos treinos com os companheiros e aumentou as opções para o treinador para o clássico.

Adson se machucou justamente no momento em que se destacava, com bons jogos e gols decisivos. Levou entrada dura do zagueiro Thiago Heleno, na visita ao Athletico-PR, foi substituído e acabou fora por quatro rodadas no Brasileirão.

De fora, viu Gabriel Pereira ganhar chance e ir bem, além de Willian estrear. Adson tinha vencido a concorrência com Vitinho e agora tenta convencer que pode ser relacionado para os jogos, pois a briga pela meia ficou acirrada com muitas opções. Ainda há Luan, que o técnico insiste em prometer "recuperar".

Em fase final de transição, Adson foi a campo nesta quarta-feira e participou de toda atividade técnica comandada por Sylvinho. O treinador ainda não deu pistas sobre o esquema e qual equipe utilizará caso queira iniciar com Giuliano, Renato Augusto, Willian a Roger Guedes. Ele pode sacrificar o centroavante Jô ou tirar Gabriel Pereira.

HACKERS "MATAM" GABRIEL - O volante Gabriel foi vítima de hackers nesta quarta-feira. Sua página do Instagram foi invadida e o jogador acabou dado como "morto". Os invasores transformaram a página em um memorial ao jogador. O Corinthians reprovou a atitude e pediu punição aos responsáveis pelo crime virtual.

"O Corinthians lamenta profundamente a invasão hacker da conta do atleta Gabriel Girotto em rede social. Infelizmente, violências virtuais semelhantes a essa se tornaram frequentes no ambiente do futebol. Num ano em que muito se falou nas mídias sobre os abalos psicológicos na carreira dos esportistas olímpicos, ainda é raro ver empatia com quem participa do futebol profissional", reprovou o clube.

"Tudo isso se torna ainda mais desagradável por ocorrer durante a campanha do Setembro Amarelo, que alerta sobre cuidados e atenção com a saúde mental. O clube espera que a invasão seja apurada, que os responsáveis sejam punidos e que haja uma reflexão da sociedade no sentido de repudiar desse tipo de comportamento."