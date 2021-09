Diretor de tecnologia do Facebook anuncia que está deixando o cargo

22/09/2021 | 20:09



O diretor de tecnologia do Facebook, Mike Schroepfer, anunciou nesta quarta-feira, 22, que está deixando o cargo. A mudança vem enquanto a companhia enfrenta questões crescentes sobre suas práticas nas plataformas do Facebook e Instagram.

Schroepfer anunciou a decisão em um post no Facebook logo após o fechamento dos mercados acionários de Nova York. Depois de 13 anos na empresa, ele passará para um cargo de meio período em 2022, como o primeiro membro sênior da Facebook. A função de CTO, como é abreviada em inglês, será preenchida por Andrew Bosworth, vice-presidente responsável pelas operações de realidade virtual e realidade aumentada da empresa.

Em uma postagem, o fundador e CEO da Facebook, Mark Zuckerberg, agradeceu a Schroepfer por suas contribuições. "Ele desempenhou um papel decisivo em quase tudo o que fizemos", escreveu. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentários adicionais.

A saída de Schroepfer veio na sequência de uma série de reportagens do Wall Street Journal sobre as práticas da empresa. Entre outras questões, o material destacou documentos internos da Facebook mostrando que a companhia estava ciente do impacto negativo do Instagram em muitas adolescentes. Fonte: Dow Jones Newswires.