Klabin comunica morte de Armando Klabin, presidente do conselho

22/09/2021 | 18:18



A Klabin divulgou nesta quarta-feira, 22, nota informando a morte do presidente do conselho de administração, Armando Klabin, ocorrida hoje.

"Armando foi um homem de vanguarda, inesgotável capacidade de trabalho, era um apaixonado pela Klabin, pelo meio ambiente e pelo Brasil. Deixa grande legado e fonte de inspiração para as novas gerações", diz a nota em nome de diretores e membros do conselho, que destacaram seu "exemplo de liderança, profissionalismo, empreendedorismo, imensurável compromisso e dedicação" com a companhia, o Brasil e o seu futuro.

O substituto de Klabin na presidência do conselho de administração será definido em eleição.