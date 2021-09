Governo do Amazonas confirma público de 12 mil torcedores para Brasil x Uruguai

22/09/2021 | 18:14



O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), afirmou nesta quarta-feira que a partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, marcada para 14 de outubro, na Arena Amazônia, poderá ser realizada com a participação de até 12 mil torcedores nas arquibancadas. Desse total, está previsto que 8 mil pessoas compareçam ao estádio como pagantes, enquanto os demais 4 mil lugares serão destinados a convidados e homenageados.

Se a CBF confirmar a venda de ingressos, a partida será a primeira do Brasil com público pagante desde o início da pandemia. "É um momento muito significativo para o Estado do Amazonas. Todos sabem da dificuldade que passamos com o pico da pandemia. Então, isso vai ser um marco para o Estado e também vai ser um parâmetro para outros eventos", disse o governador durante a entrevista.

O torcedor interessado em assistir à partida vai precisar estar completamente imunizado, ou seja, ter tomado as doses necessárias da vacina contra a covid-19, e apresentar um teste de PCR negativo.

Wilson Lima afirmou também que o Estado estuda a possibilidade de abrir, pelo menos, quatro entradas no estádio para facilitar o fluxo de pessoas e evitar aglomerações. "Nós vamos ter uma estrutura de segurança pública, uma estrutura de segurança sanitária, e uma estrutura de trânsito para controlar a entrada na Arena da Amazônia".

No Amazonas, 73,5% da população já tomou a primeira dose, enquanto 49,2% já tomou a segunda. Na capital amazonense, a quantidade de casos registrados de covid-19 entre 1 a 20 de setembro de 2021 foi 76% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados também foram apresentados durante a coletiva.

A partida entre Brasil e Uruguai será válida pela 12ª rodada das Eliminatórias. No primeiro turno, a equipe de Tite venceu os uruguaios, no estádio Centenário, por 2 a 0. Com 24 pontos, invicta e líder da tabela, o Brasil enfrenta a Venezuela antes da partida contra a celeste, e o Uruguai recebe a Colômbia antes de viajar para a Amazônia.