Instituições de ponta impulsionam setor de TICs no Estado

Diversos fatores vêm assegurando o desenvolvimento das empresas do setor de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) na economia paulista. Segundo a análise de técnicos estaduais, essa tendência deverá seguir firme nos próximos anos. Colaboram para esse avanço especialmente a concentração de instituições de ensino de ponta no território paulista, uma vez que quatro dos principais cursos de ciência da computação no Brasil localizam-se no Estado. Além disso, São Paulo abriga cursos técnicos de capacitação, qualificação profissional e treinamento de mão de obra, além de empresas líderes do setor de TICs, nacionais e multinacionais e suas filiais. No Interior do Estado, o destaque nesse campo é para Campinas, São Carlos e São José dos Campos, sedes dos principais institutos tecnológicos do país.



Quanto vale

Estudo inédito, resultado da parceria entre a Fundação Seade e o Cetic.br/NIC.br, mensura o peso do setor de Tecnologia de Informação e Comunicação na geração de riqueza medida pelo Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo. Segundo o levantamento, a participação do Valor Adicionado do setor de TICs no VA da economia paulista, em 2018, atingiu 5,6%, equivalente a R$ 103,5 bilhões. Entre 2002 e 2018, a participação do VA paulista no total do setor no Brasil passou de 42,4% para 50,3%. “Pode-se afirmar que a complexidade da economia paulista e sua capacidade de ofertar mão de obra especializada na área, combinada com a presença dos principais players ofertantes de TICs no território paulista, definem a importância destas atividades para o estado e sua relevância no Brasil”, conclui o estudo.



Empregos

Outra forma de avaliar a importância das TICs no Estado de São Paulo é comparar o resultado do seu VA com o desempenho de outros setores econômicos. Em 2018, segundo o Seade, a participação do VA das TICs no total do estado foi superior ao peso da construção civil (3,7%), dos serviços de transporte, armazenagem e correios (4,8%) e um pouco mais da metade do total do VA gerado do comércio varejista e atacadista do estado (10,5%).



Metrô de vento em popa

A secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos anunciou projetos de construção das Linhas 02 e 19 do Metrô. Serão R$ 8 bilhões em investimento. A fase 1 da expansão da Linha 2 - Verde contempla as estações Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa, Santa Isabel, Guilherme Giorgi, Aricanduva e Penha; a fase 2 contempla as estações Penha de França, Tiquatira, Paulo Freire, Ponte Grande e Dutra (as duas últimas em Guarulhos). A Linha 19 - Celeste possuirá 15 estações, sendo 5 delas em Guarulhos.



Centro de Atendimento para o Autismo

O novo centro de atendimento do Programa de Atenção aos Transtornos do Espectro do Autismo (PRATEA) deve ser inaugurado este ano na Unicamp em Campinas. O PRATEA será uma referência no Interior Paulista na capacitação de professores e educadores para identificar e educar as crianças autistas, ajudando os profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento do TEA e para os pais interagirem com as necessidades das crianças.



Frase

"O Estado de São Paulo não tem uma legislação específica que normatize o processo de realização dos concursos públicos e isso causa uma série de problemas e inseguranças para quem está disputando uma vaga no funcionalismo público” - deputada Marcia Lia (PT, base eleitoral em Araraquara), sobre projeto de lei que regulamenta os concursos públicos realizados pela administração direta e indireta no Estado de São Paulo. “Queremos garantir transparência e unidade no processo, desde a abertura dos editais até a convocação dos aprovados".



Montadora no Interior

Pedro Betancourt, diretor de relações governamentais da montadora Great Wall confirmou à prefeitura de Iracemápolis que criará 2 mil empregos na fábrica do município, com capacidade para produzir 100 mil veículos por ano.



Cerveja de Ribeirão

O Arranjo Produtivo Local (APL) de Cervejas Artesanais de Ribeirão Preto, que reúne sete cervejarias na região, foi selecionado para receber investimento de R$ 490 mil da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Os recursos serão destinados a equipamentos na produção.



Unicórnio caipira

Primeiro unicórnio brasileiro de 2021, a MadeiraMadeira acaba de abrir mais três unidades de suas guide shops no Interior de São Paulo. As lojas estão localizadas em Araçatuba, Birigui e Rio Claro. (New Trade).



Breves

? Em 24 anos, o Estado de São Paulo registrou queda de 74% nas mortes por Aids; 2.049 óbitos em 2019 contra 7.739 em 1995.

? 1º de outubro passará a ser oficialmente o Dia Estadual do Representante Comercial no Estado de São Paulo.

? Mais de 100 municípios aderiram à Frente Parlamentar das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras nos Municípios do Estado de São Paulo, puxada pela deputada estadual Valéria Bolsonaro.

? Criada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Apoio às Bandas e Fanfarras do Estado de São Paulo, ideia do deputado Rafael Silva (PSB, base eleitoral Ribeirão Preto).

? A BRF planeja inaugurar mais dez unidades da loja Mercato Sadia na região da Grande São Paulo nos próximos meses.