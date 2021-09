Polícia Rodoviária e Bombeiros realizam ação educativa na Rodovia Índio Tibiriçá

Heitor Agricio

Especial para o Diário



22/09/2021 | 16:58



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária fizeram uma ação afim de fiscalizar e reeducar motoristas e na Rodovia Índio Tibiriçá, em trecho de Santo André, na manhã dessa quarta-feira (22). A operação faz parte da Semana Nacional do Trânsito, celebrada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro.

Foram distribuídos para os condutores panfletos para relembrar primeiros socorros, regras, cuidados e recomendações que devem ser seguidas. Os motociclistas, além dos panfletos, receberam antenas corta-pipa para que trafeguem com mais segurança.

De acordo com cabo do Corpo de Bombeiros Edson da Silva Filho, os motoristas e condutores foram bem receptivos durante a ação e a operação foi conduzida de maneira tranquila.

A ação é uma iniciativa conjunta do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e dos agentes de trânsito para transformar a região cada vez mais segura. Além da iniciativa nas estradas, também está sendo realizada uma exposição no segundo andar do Golden Square Shopping, em São Bernardo, que fica à disposição do público de forma gratuita até o fim da semana.