Xiaomi 11T alia performance a carregamento turbo; saiba mais sobre a novidade

Da Redação

Do 33Giga



22/09/2021 | 16:18



O Xiaomi 11T é mais um lançamento da gigante chinesa no mês de setembro. O modelo traz para o mercado brasileiro especificações que chamam a atenção. Entre elas, câmera de 108MP e carregamento turbo.

No lançamento do produto, a Xiaomi oferece, ainda, um cupom de desconto de $50 e mais um código especial de $30 off. Para aproveitar a oferta, basta digitar MISUPER no campo Código Promocional no carrinho de compras antes de finalizar o pedido. O link para a compra é: https://s.zbanx.com/r/cb0JMBpZ4vXL

Conjunto fotográfico e display

Com a proposta de oferecer uma vivência cinematográfica, o Xiaomi 11T é equipado com câmera tripla – sendo uma grande angular de 108MP, uma ultra-wide de 8MP e uma telemacro de 5MP –, além de lente frontal de 16MP. Com isso, mais do que imagem coloridíssimas e fieis, as especificações do modelo prometem vídeos com muita qualidade e imersão.

A novidade traz também tela Amoled flexível de 6,67 polegadas e sistema TrueColor. O display AdaptiveSync de 120Hz é capaz de alcançar uma taxa de amostragem de toque ultra alta, o que pode aprimorar a experiência de jogar no celular. Na parte de áudio, o modelo tem dois autofalantes dedicados com suporte a Dolby Atmos.

Tudo isso em um produto de design moderno e com acabamento elegante – disponível nas cores Meteorite Gray (cinza), Moonlight White (branco) e Celestial Blue (azul).

Processamento e bateria

Para dar conta de toda a performance do Xiaomi 11T, o modelo é equipado com chip Mediatek Dimensity 1200-Ultra 6nm. Além de alto desempenho, o processador garante suporte à conexão 5G (se disponível) e ostenta CPU de 3,0 GHz com baixo consumo de energia.

O smartphone chega, ainda, em duas versões com diferentes capacidades de armazenamento interno. Uma tem 128GB e a outra 256GB – e ambas contam com memória RAM de 8GB.

E, para chegar até o fim do dia (e muito mais), a novidade é lançada com um carregador turbo. Alimentado por 67W, ele é capaz de levar a bateria de 5000mAh a 100% em 36 minutos.