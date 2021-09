Xiaomi 11T Pro tem câmera poderosa e carregamento ultrarrápido; conheça a novidade

Da Redação

Do 33Giga



22/09/2021 | 16:18



A Xiaomi escolheu o mês de setembro para ampliar seu portfólio no Brasil. Entre as novidades está o Xiaomi 11T Pro, um smartphone recheado de configurações caprichadas. Seus principais destaques ficam para a câmera tripla de 108 MP, a tela plana Amoled com tecnologia TrueColor, o processador Snapdragon 888 e o carregador HyperCharge – que promete 100% de energia em 17 minutos.

O modelo chega para competir com outros aparelhos robustos do mercado. Disponível nas cores Meteorite Gray (cinza), Moonlight White (branco) e Celestial Blue (azul), o Xiaomi 11T Pro tem pouco mais de 200 gramas.

No lançamento do produto, a Xiaomi oferece, ainda, um cupom de desconto de $50 e mais um código especial de $50 off. Para aproveitar a oferta, basta digitar MITECH no campo Código Promocional no carrinho de compras antes de finalizar o pedido. O link para a compra é: https://s.zbanx.com/r/wlJfac4nNxp6

Diferenciais em detalhes

O Xiaomi 11T Pro traz câmera tripla formada por uma lente grande angular de 108MP, uma telemacro 2x de 5MP e uma ultra-wide 120º de 8MP. Em suas configurações, ela combina, ainda, recursos caprichados de Inteligência Artificial, gravações em HDR10+ e capacidade de reconhecer mais de 1 bilhão de cores. Características que permitem ao aparelho otimizar brilho, cor e contraste quadro a quadro.

Na frente, o modelo entrega tela plana Amoled de 6,67 polegadas e 120Hz com TrueColors – que promete uma dinâmica aprimorada e mais nítida de cores. E para reforçar o seu propósito de oferecer uma experiência cinematográfica nas palmas das mãos, o Xiaomi 11T Pro ainda é equipado com alto-falantes duplos e suporte a Sound by Harman Kardon e Dolby Atmos.

Para dar conta do recado, o aparelho conta com processador Qualcomm Snapdragon 888. Além de permitir rodar atividades e aplicações robustas sem estresse, ele tem eficiência energética de 5nm com Dual 5G, que garante maior vida útil à bateria do aparelho.

O modelo também chega ao mercado em três versões com capacidades distintas de memória RAM e armazenamento. São elas: 8GB+128GB, 8GB+256GB e 12GB+256GB, respectivamente.

Carregamento ultrarrápido

Um dos principais diferenciais do Xiaomi 11T Pro é o carregador HyperCharge de 120W. Com alta velocidade de carregamento, a energia vai de zero a 72% em apenas 10 minutos. Já a carga completa da bateria de 5000mAh leva 17 minutos. Para o longo prazo e a melhora da vida útil do aparelho, a fabricante tem, ainda, recursos especiais que mantêm 80% da saúde da bateria após 800 ciclos.