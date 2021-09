Antônia Fontenelle é indiciada por xenofobia em uma fala sobre DJ Ivis

22/09/2021 | 15:11



Antônia Fontenelle que adora se enfiar em uma confusão acabou sendo indiciada pelo crime de preconceito após uma fala xenofóbica sobre DJ Ivis que foi preso por agredir a sua ex-esposa, Pamella Holanda.

De acordo com informações publicadas pelo G1, um inquérito policial aponta que algumas atitudes de Fontenelle caracterizam manifestações preconceituosas generalizadas direcionadas aos paraibanos durante um vídeo em seu canal no YouTube.

Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso

E essa fala foi claramente criticada pelos internautas e em seguida ela fez um novo pronunciamento sobre as críticas que estava recebendo.

Esse bando de desocupado aí da máfia digital que não tem nada o que fazer. Se juntaram pra agora me acusar de xenofobia. De novo? Num cola! Já tentaram me acusar de xenofobia. (?) Porque eu falei ?esses paraíba quando começam a ganhar um pouquinho de dinheiro acham que podem tudo. Paraíba eu me refiro a quem faz paraibada, pode ser ele sulista, pode ser ele nordestino, pode ser ele o que for. Se fizer paraibada, é uma força de expressão

Segundo a publicação, após essas falas, o delegado Marcelo Antas Falcone indiciou Fontenelle na Lei do Racismo, que prevê pena de reclusão de um a três anos e multa para o crime de preconceito ou discriminação.