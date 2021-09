Angelina Jolie diz que Brad Pitt se aproveitou da fama em batalha judicial

22/09/2021 | 15:10



Angelina Jolie e Brad Pitt iniciaram seu processo de divórcio em 2016, mas ainda há pendências que precisam ser resolvidas. Segundo o site Page Six, a atriz alegou que Brad Pitt estaria usando o fato de ser famoso para conseguir um tratamento diferenciado na batalha judicial.

Tudo começou quando o ator conseguiu a guarda conjunta dos filhos do casal. Os advogados de Jolie, então, alegaram que o juiz John W. Ouderkirk, responsável pelo caso, deveria sair do processo, pois teriam acontecido conversas não informadas entre ele e os advogados de Pitt.

A equipe do galã protestou contra a acusação. No entanto, o time de Jolie se posicionou nesta quarta-feira, dia 22, dizendo que não há motivos para voltar atrás na decisão .

- Esse tipo de artimanha, um último esforço de uma celebridade num processo querendo um tratamento especial, não é o objetivo dos recursos limitados de revisão desse tribunal. Não há nada para ver ou revisar aqui, declararam.

Vale ressaltar que, de acordo com o Page Six, os dois atores estão disputando também uma mansão que possuíam juntos na França, avaliada em US$ 164 milhões. Angelina está sendo acusada de ter vendido sua parte da propriedade sem ter consultado o ex-marido antes, que possui direitos sobre o imóvel. A atriz quer, agora, excluir a participação de Brad na propriedade.