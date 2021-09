Mundo vive divisão geopolítica cada vez mais evidente, diz António Guterres

22/09/2021 | 13:28



O secretário-geral da Organização das Nações Unidos (ONU), António Guterres, afirmou que o mundo vive uma divisão geopolítica cada vez mais evidente, inclusive na ação climática e distribuição das vacinas contra a covid-19. "Os grandes poderes estão divididos e essa é uma situação dramática", disse em vídeo gravado para evento da Gzero Media, que integra o Eurasia Group.

"Estamos indo na direção errada", disse Guterres.

Na mudança climática, por exemplo, ele pontuou que ainda estamos "longe do consenso" entre países desenvolvidos e em desenvolvimento para que o mundo alcance a neutralidade de carbono até 2050. "Estamos enfrentando um grande número de desafios dramáticos."

No mesmo evento, o diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, abordou a importância da vacinação contra a covid-19. "Nossa melhor estratégia é distribuir vacinas pelo mundo, manter nossas medidas sanitárias e controlar o vírus. No momento, não estamos no controle do coronavírus e precisamos fazer isso", disse.

Ryan reforçou a visão de que essa é uma pandemia entre os não vacinados. "Você vê isso nos EUA e na Europa. Precisamos que as pessoas se vacinem com as duas doses ou a dose única do imunizante", disse. Ryan ainda afirmou que "há vacinas o bastante para que consigamos dividi-las em uma maneira ainda mais sistemática" do que como tem sido feito.