Em paz com Pedro Scooby, Luana Piovani elogia Cintia Dicker e defende Anitta: Vamos parar de culpar a mulher, por favor!

22/09/2021 | 12:11



Parece que, depois de tantas trocas de farpas e acusações, a família de Luana Piovani finalmente está em paz - isso porque, na noite da última terça-feira, dia 21, a artista compartilhou uma galeria de fotos de seu final de semana, nas quais é possível ver que Luana e seu namorado, Lucas Bitencourt, estavam apreciando um passeio ao lado de Pedro Scooby, Cintia Dicker e dos três filhos que a atriz tem com o surfista.

Na legenda da imagem, ela destacou:

Fim de semana (mas poderia ser gratidão).

Apesar de fofa, a publicação acabou chamando a atenção pelo fato de que Luana não parecia se dar muito bem com as outras companheiras de Scooby. Diante disso, um seguidor chegou a afirmar, nos comentários da postagem, que o problema da atriz era com Anitta, com quem Scooby viveu um relacionamento de três meses no ano de 2019. Na época, a loira chegou a fazer uma série de desabafos nas redes sociais, alegando que Pedro havia levado os filhos para passar um período com a funkeira e não estava dando notícias das crianças.

Diante disso, Piovani saiu em defesa da cantora, afirmando que, na época, seu descontentamento era com Pedro, e não com a celebridade internacional:

Vamos parar de culpar a mulher, por favor! A culpa era do Pedro, que, na altura, não estava muito aí para as responsabilidades dele.

Se isso não foi motivo suficiente para surpreender os internautas, a mãe de três ainda disparou elogios para Cintia depois que um seguidor elogiou a presença da nova esposa do surfista no passeio:

Ela é uma linda, um doce, oro todos os meus dias por ela.

E é claro que o boy de Piovani não se safou dos comentários dos fãs! Isso porque um dos comentários das postagens questionava o motivo de Luana sempre se relacionar com homens com cara de criança, ao que a atriz prontamente rebateu:

Porque eu só me interesso por novinhos, não tem jeito.

Que bom que todos parecem estar se dando bem, não é mesmo?