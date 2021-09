Dani Moreno, de Gênesis , é diagnosticada com doença degenerativa

22/09/2021 | 12:11



A atriz Dani Moreno, que fez parte de Gênesis e da novela Amor Sem Igual, foi diagnosticada com espondilite anquilosante. Nas redes sociais, a atriz, de 35 anos de idade explicou como descobrir a doença crônica e explicou como ela afeta o organismo:

Espondilite Anquilosante: doença autoimune degenerativa grave. Tipo de inflamação que afeta os tecidos conjuntivos, caracterizando-se pela inflamação das articulações da coluna e das grandes articulações, como quadris, ombros e outras regiões. Causa dor intensa em repouso, também conhecida como dor da morte. Tenho desprazer em conhecê-la tão intimamente, EA. Você já dava sinais de que estava por aqui desde que eu era muito pequena. Inflamações e infecções diversas e repetidas; dificuldade em me sentir bem com alguns alimentos, especialmente o glúten; cansaço avassalador sem porquê nem pra quê; dores que me travavam o pescoço a ponto de colocar colar cervical aos sete anos de idade; etc...Como saberíamos? Como imaginaríamos que o marcador HLA B27 passaria de vó para mãe e de mãe para filha? Ao menos ganhei tempo. Recebi o diagnóstico precocemente e tenho a chance de prevenir sequelas graves que me limitariam numa idade mais avançada. A dor me acorda e ela só passa ao me exercitar. Eu sempre pedi pra ter um motivo para acordar cedo e me exercitar, mas acho que desejei meio errado (risos), escreveu ela para os seguidores do Instagram.

Ela ainda agradeceu aos médicos que a acompanharam e afirmou que dará um novo passo para o tratamento da doença e como irá arcar com as despesas dele:

O @derosemethod.shine virou meu alívio diário; @drrogeriolouzada e @reumatologistaisisreis, se tornaram meus anjos da guarda. O próximo passo, é tomar as injeções imunossupressoras. Elas custam mais de 10 mil cada. Preciso de 2 por mês. E quem vai me salvar? Ele mesmo, o SUS. Já que você tá aqui, EA, te tiro pra dançar conforme a minha música, porque eu não sou do tipo que se deixa dominar por absolutamente nada. Vou aproveitar sua estadia eterna para trabalhar meu autoconhecimento profundamente, entrar em contato total e absoluto comigo e dominar meu corpo e minha mente. Eu te proíbo de achar que me controla. De repente, meus pais se foram. De repente, acordei com uma doença que não tem cura. De repente, a vida passa e a gente aqui, se dando ao luxo de perder tempo reclamando dela. Eu não sei qual a sua realidade, mas eu te peço pra se amar e se cuidar o quanto puder. E amar aos seus também. Todos os dias e sempre. Swásthya.