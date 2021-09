Em meio a polêmica com Lívia Andrade e Marcos Araújo, Pétala Barreiros diz que filho recebeu pré-diagnóstico de autismo: - O plano de saúde dele foi cancelado pelo pai

22/09/2021 | 12:10



Lívia Andrade acompanhou o atual namorado, Marcos Araújo, durante a realização do teste de DNA do filho dele, Lucas, com a ex-esposa, Pétala Barreiros. Na ocasião, a apresentadora estava acompanhada por um segurança.

Depois disso, Lívia se pronunciou sobre o assunto e usou as redes sociais para afirmar que tem recebido diversos comentários negativos e ataques. Na noite da última terça-feira, dia 21, a apresentadora explicou, no Instagram Stories, o motivo de ter ido com um segurança no teste:

- Por que eu estava com um segurança? São dez anos me acompanhando em diversas situações da minha vida. A gente tem uma longa história de trabalho, de parceria, não é de hoje, não. Ninguém foi ali para exclusivamente para aquele momento, para aquele evento. Se incomoda com minha presença, com meu segurança, com minha roupa, com minha aparência, com a minha presença. Eu preciso me proteger, infelizmente, preciso ter mais cuidado. Vocês não sabem da missa a metade. Poderia até falar aqui, porque não correm em segredo de justiça, mas não vou falar sobre isso neste momento.

Em seguida, Lívia afirma que tem medo:

- Eu tenho medo, sim, não só pelos ataques e ameaças de morte que recebo aqui, que já estão nas mãos de advogado. Eu nem mostro essas coisas pesadas para vocês aqui. Hoje em dia, está todo mundo muito doido. Vocês acham que vou dar bobeira? Mas além desses ataques virtuais, temo por duas pessoas, que me assustam. Tentar jogar sua dor para o outro através das redes sociais, não vai amenizar sua dor. Jogar seus problemas e traumas pra outras pessoas não vai resolver seu trauma, muito pelo contrário, só vai piorar. (...) Por que você me odeia tanto? Ainda hoje eu vejo pessoas me acusando de coisas que eu não fiz, me amaldiçoando por isso.

E não para por aí. Nesta quarta-feira, dia 22, Pétala Barreiros também usou seu perfil no Instagram para se manifestar sobre o assunto:

- Estou superbem, não apareci tem aqui para conversar, como prometi, mas hoje vamos conversar bastante. Eu preciso de tempo com vocês, porque é muita coisa acontecendo desde janeiro e eu estou calada, estou de boa. Queria tanto me desvincular dessa história, tentei muitas vezes me desvincular dessas pessoas, mas como eles sempre vem atrás de mim, hoje vou contar o que vem acontecendo comigo. Até ouvir que a Polícia Federal está atrás de mim, eu ouvi. Mas nunca saí da minha casa, nunca me neguei à justiça. Pelo contrário, sempre busquei a justiça e continuo buscando.

A ex-esposa de Marcos Araújo continua:

- Até onde uma mãe vai para defender os filhos? Eu vou até o final. É muito previsível tudo o que ele [Marcos] faz. Pela medida protetiva, nós não ficamos no mesmo lugar. Deu tudo certo nesse ponto. Isso tudo não me atinge, pode pedir quantos [testes] DNA você quiser, eu vou lá sempre.

Pétala, então, explica que Lucas foi pré-diagnosticado com autismo, mas que teve o plano de saúde cancelado pelo pai:

- O que me atinge, vou falar uma coisa para vocês que é uma coisa que ninguém sabe, só a minha família, as pessoas muito próximas. Mas o Lucas recebeu pré-diagnóstico de autismo. E quando você vai com seu filho, nessa situação, num hospital, e recebe a notícia que o plano de saúde dele foi cancelado pelo pai, isso dói, isso me machuca. Minha mãe sempre imaginou que isso pudesse acontecer, então minha mãe fez um plano de saúde para ele. Se não fosse por isso, a gente teria que ficar sem atendimento.

Por fim, ela conclui dizendo que recebeu uma ordem de despejo:

- Eu não consigo acreditar que ele faça tudo isso por causa das crianças. Eu acho que é raiva de mim. Esse ano eu vivi em delegacias, os advogados dele são os melhores do Brasil. Só na delegacia, eu não fui menos que 15 vezes. Mesmo diante de tudo isso que eu venho passando com os meus filhos, eu recebo uma ordem de despejo, para que eu e os meus filhos saíssemos da casa dele. E ele me deu cinco ou sete dias para sair da casa dele.