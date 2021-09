Nicole Richie coloca fogo no próprio cabelo ao assoprar velas de aniversário

22/09/2021 | 12:10



As definições de garota em chamas foram atualizadas - mas não de uma maneira muito divertida. Na última terça-feira, dia 21, a estilista e socialite Nicole Richie celebrou seu aniversário de 40 anos de idade com uma festinha ao lado de amigos - mas acabou colocando fogo no próprio cabelo ao soprar as velas do bolo!

Apesar da situação desesperadora, a loira parece ter decidido manter o bom humor e até mesmo publicou um vídeo do momento em suas redes sociais. Nas imagens, ela se inclina para soprar as velas de um bolo retangular, mas começa a tarefa pela parte de cima, de modo que suas madeixas acabaram se aproximando demais das velas da parte de baixo?

Na legenda, ela escreveu:

Bom? Até agora, os 40 estão em chamas.

Já nos comentários, o marido da estilista, Joel Madden, acabou brincando com a situação:

Isso é quente.

Até o momento, Nicole ainda não informou aos fãs se ficou machucada depois do susto - e nem comentou sobre os estragos que sofreu em seu penteado. Tomara que não tenha acontecido nada grave, não é mesmo?