Dicas de passeios para curtir Monte Verde na primavera

Quem gosta de cenários floridos, temperaturas amenas (com dias ensolarados e noites frescas) e paisagens vibrantes pode separar alguns dias para curtir Monte Verde na primavera. O distrito turístico pertence à cidade de Camanducaia, a 165 quilômetros de São Paulo, no sudoeste do estado de Minas Gerais.

Monte Verde na primavera

Montanhas, alamedas e jardins

Monte Verde possui diversas jardineiras que enfeitam a principal avenida da cidade. As flores podem ser vistas por todos os lugares e as hortênsias são a espécie principal da cidade. Elas formam belas paisagens, combinadas às construções em estilo alpino e enxaimel que lembram alguns países da Europa, como Alemanha, Holanda ou Suíça.

Paisagens floridas para tirar fotos

Na estação mais florida do ano, tudo fica ainda mais harmonioso e vivo, e as lindas paisagens da cidade podem render belas fotos. Vale a pena fazer muitas selfies pelos principais pontos turísticos da cidade e pelas trilhas espalhadas em torno do município.

Preços mais acessíveis e menos movimento

Na alta temporada de inverno, o movimento de pessoas que sobem a serra para Monte Verde é muito grande. Enquanto nessa época, o distrito fica mais tranquilo, com menos movimento e sem filas em estabelecimentos. Além disso, tudo fica mais atraente. As diárias dos hotéis mais em conta, os restaurantes com preços especiais e sem intermináveis filas. Já o comércio geralmente oferece produtos com descontos especiais.

Esportes radicais ao ar livre

Para os amantes de esportes radicais, Monte Verde oferece quadriciclos, tirolesa, trilhas e caminhadas. Vale a pena visitar locais como o Parque Oschin, o Ice Bar e a Fazenda Radical para aproveitar esse tipo de passeio.

Trilhas e adrenalina

O turista que vai a Monte Verde na primavera pode visitar o Parque Verner Grinberg, com trilhas que permitem explorar as majestosas pedras do Chapéu do Bispo e Pedra Redonda. Para quem deseja sentir-se nas estações de esqui da Europa, é possível praticar patinação no gelo. Ainda vale experimentar a Boia Cross nas corredeiras do Rio Jaguari, principalmente em outubro, quando os rios da região ficam mais caudalosos.

Menos bagagem e mais curtição

Outra vantagem de visitar Monte Verde nessa época é levar menos bagagem, pois o sol reina soberano e as noites estão apenas frescas. Além disso, é possível curtir os vários restaurantes da principal avenida, que oferecem música ao vivo nas calçadas.

Onde ficar em Monte Verde

Pousada Pedras e Sonhos

Ideal para casais, a pousada conta com sete chalés e está cercada por uma grande mata nativa e com uma das melhores vistas dos morros da cidade. O café da manhã pode ser tomado das 8h30 às 11h e possui mais de 30 itens. O local fica próximo do Parque Oschin, entre outros importantes pontos turísticos do destino.

Pousada Jardim da Mantiqueira

Próxima da Avenida Monte Verde, onde estão reunidos os principais atrativos locais, assim como bares e restaurantes, a Jardim da Mantiqueira oferece estrutura de quatorze chalés (alguns equipados com hidromassagem) com vista para um exuberante bosque de araucárias. Ideal para famílias e casais, o local conta com um Boulevard com fonte e café da manhã totalmente artesanal.

Villa Coração Guest House

A Villa Coração Guest House é o único empreendimento da cidade que trabalha o conceito popularmente difundido nos países da Europa. É uma enorme casa com 10 suítes, capela, salas de estar com lareiras, jardins e vista deslumbrante das montanhas. Ali, os viajantes encontram café artesanal com mais de 30 itens e um atendimento exemplar.

