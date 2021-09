Seinfeld e mais: Confira as estreias da Netflix de outubro

Da Redação

Do 33Giga



22/09/2021 | 11:48



As estreias da Netflix em outubro foram divulgadas. Entre os destaques, o retorno de Seinfeld às telas (depois de sair da Amazon Prime Video há alguns meses).

Veja, abaixo, o que de mais importante chega no mês que vem no serviço de streaming. Além das datas das estreias da Netflix em outubro, uma breve sinopse dos títulos.

Estreias da Netflix em outubro: séries

Sintonia: Temporada 2 (27/10/2021)

Depois que Doni (Jottapê), Rita (Bruna Mascarenhas) e Nando (Christian Malheiros) lutaram para conquistar seu espaço, precisam subir até o topo para não voltarem ao ponto de partida. Mas será possível chegar tão longe sem esquecer de onde vieram?

Casamento às Cegas: Brasil (episódios semanais lançados a partir 6/10/2021)

Chega ao Brasil o reality em que participantes em busca do amor verdadeiro têm que escolher alguém sem se conhecerem pessoalmente. Apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Colin em Preto e Branco: Temporada 1 (29/10/2021)

Criada por Colin Kaepernick e Ava DuVernay, a série explora as experiências vividas por Kaepernick no ensino médio que o levaram a se tornar um ativista.

Você: Temporada 3 (15/10/2021)

Casados e com um bebezinho, Love (Victoria Pedretti) e Joe (Penn Badgley) tentam levar uma vida normal no subúrbio abastado de Madre Linda. Mas velhos hábitos são difíceis de largar.

Insiders: Temporada 1 (21/10/2021)

Doze pessoas acreditam estar participando da seleção final para um reality show quando, na realidade, estão sendo filmadas sem saber. O prêmio: 100.000 euros.

O Tempo Que Te Dou: Temporada 1 (29/10/2021)

Lina muda de casa, procura um novo emprego e experimenta coisas novas – tudo para tentar esquecer seu primeiro amor. Com Nadia de Santiago e Álvaro Cervantes.

Guia Astrológico para Corações Partidos: Temporada 1 (em breve)

Uma série cômica e surreal baseada no romance de sucesso de Silvia Zucca.

Luis Miguel – A Série: Temporada 3 (28/10/2021)

Luis Miguel pensa na possibilidade de compartilhar a história de sua vida enquanto tenta superar conflitos pessoais. Nos anos 1990, se envolve com Mariah.

Mytho: Temporada 2 (29/10/2021)

Aos poucos, a verdade sobre Lorenzo vem à tona. Elvira tenta se reconciliar com a família, que encontra novas tribos e se refugia em novos romances.

On My Block: Temporada 4 (4/10/2021)

Dois anos após seguirem os próprios caminhos, Ruby, Jamal, Monse e Cesar enfrentam novas ameaças e precisam decidir se colocam mesmo a mão no fogo pela amizade.

A Vingança das Juanas: Temporada 1 (6/10/2021)

Cinco mulheres com a mesma marca de nascença fazem de tudo para saber a verdade sobre seu passado e descobrem uma rede de mentiras envolvendo poder e política.

Cozinhando o Impossível: Temporada 1 (6/10/2021)

Na disputa pelo prêmio de 100 mil dólares, confeiteiros e engenheiros incríveis se unem para elaborar criações que, além de deliciosas, devem ser muito resistentes.

Batalha Bilionária: O Caso Google Earth – Minissérie (7/10/2021)

Na Berlim dos anos 90, um artista e um hacker inventam uma nova maneira de enxergar o mundo. Anos depois, eles se reúnem para processar o Google por quebra de patente.

Pretty Smart: Temporada 1 (8/10/2021)

Chelsea (Emily Osment) é muito inteligente, mas ela descobre que não entende nada de diversão até ir morar com sua animada irmã e três amigos. Escrita por Jack Dolgen e Doug Mand, os mesmos roteiristas de “How I Met Your Mother” e “Crazy Ex-Girlfriend”.

Flagrantes de Família: Temporada 3 (8/10/2021)

Levados para um monastério distante, os Hazans lidam com sequestradores instáveis, uma nova linha de produtos e um baita segredo de família.

Outra Vida: Temporada 2 (14/10/2021)

Os riscos aumentam cada vez mais enquanto Niko (Katee Sackhoff) e sua tripulação testemunham a aniquilação de um planeta. Como negociar com alienígenas capazes de tamanha brutalidade?

goop: Muito Além do Prazer – Temporada 1 (21/10/2021)

Casais corajosos buscam mais prazer e intimidade no sexo com a ajuda de Gwyneth Paltrow e uma equipe de especialistas neste reality show.

A Vida é um Bug: Temporada 1 (21/10/2021)

O famoso influenciador Julien Bam e seu amigo Joon Kim lutam para voltar ao mundo normal após viajarem acidentalmente para uma dimensão paralela.

Locke & Key: Temporada 2 (22/10/2021)

A série de magia e mistérios baseada nos quadrinhos de Joe Hill e Gabriel Rodríguez está de volta em uma nova temporada.

Departamento de Conspirações: Parte 1 (22/10/2021)

Para os funcionários do Departamento Nacional de Conspirações, as teorias conspiratórias são uma realidade. E mantê-las em segredo requer muito trabalho.

O Desconhecido Mundo Animal (22/10/2021)

Bradley Trevor Greive, especialista em vida selvagem, se mete nas mais loucas aventuras mundo afora e compartilha curiosidades estranhas e inacreditáveis sobre a natureza.

Dinastia: Temporada 4 (22/10/2021)

Um casamento, um funeral, um novo membro da família e muito drama aumentam a pressão sobre os Colbys e os Carringtons nesta temporada.

Fale com o meu Agente… em Bollywood (Em Breve)

Quatro agentes de talento de Mumbai fazem de tudo para salvar sua empresa: de selecionar elencos incríveis a acalmar os egos das

Hospital Playlist: Temporada 2 (28/10/2021)

No hospital, onde cada paciente e cada história importa, cinco amigos enfrentam os altos e baixos da vida como médicos e seres humanos.

MAID: Minissérie (1/10/2021)

Após sair de um relacionamento abusivo, uma jovem mãe começa a trabalhar fazendo faxina para sustentar a filha e construir um futuro melhor para elas.

Amor, Casamento e Divórcio: Temporada 2 (30/10/2021)

As emoções estão à flor da pele quando as mulheres descobrem os casos de seus maridos e enfrentam a desconfiança em seus casamentos até então felizes.

Seinfeld: Temporada 1 e 2 (1/10/2021)

Jerry Seinfeld e seus amigos de Nova York comandam a melhor série de comédia sobre o nada.

Seinfeld: Temporada 3 (1/10/2021)

Na temporada 3, a turma se perde no estacionamento, George (Jason Alexander) presenteia Elaine (Julia Louis-Dreyfus) com uma malha furada e Jerry faz amizade com Keith Hernandez, astro do Mets.

Seinfeld: Temporada 4 (1/10/2021)

Na temporada 4, Jerry e George redigem o piloto de uma sitcom, Jerry se vê às voltas com o fedor do carro, George irrita o garoto da bolha, e a turma lança um concurso.

Seinfeld: Temporada 5 (1/10/2021)

Na temporada 5, George se converte à Igreja Ortodoxa da Letônia, Jerry usa uma camisa bufante, e Elaine namora um cara inconveniente.

Seinfeld: Temporada 6 (1/10/2021)

Na temporada 6, Kramer (Michael Richards) lida com placas obscenas, George acha que comprou um carro usado por Jon Voight, Elaine sai com um pintor facial, e Jerry briga com um porteiro.

Seinfeld: Temporada 7 (1/10/2021)

Na temporada 7, George pede Susan em casamento, Jerry tenta conseguir um pão de centeio, Elaine preocupa-se com contracepção, e o “nazista da sopa” confunde a turma.

Seinfeld: Temporada 8 (1/10/2021)

Na temporada 8, Elaine faz novos amigos e dança mal, Jerry treina seu xará galo, Kramer adota uma rodovia, e o “Verão de George” começa.

Seinfeld: Temporada 9 (1/10/2021)

Na última temporada, a turma comemora o “Festivus”, viaja à Índia, participa de um antigo programa de entrevistas na TV e é presa por uma brincadeira com um crime.

Estreias da Netflix em outubro: filmes

Exército de Ladrões: Invasão da Europa (29/10/2021)

Nesta história que antecede “Army of the Dead”, uma mulher misteriosa convoca o bancário Dieter (Matthias Schweighöfer) para roubar cofres superprotegidos na Europa.

Diana: O Musical (1/10/2021)

A deslumbrante vida da Princesa Diana é retratada neste musical original, filmado antes da estreia oficial nos palcos da Broadway.

O Culpado (1/10/2021)

Um detetive de polícia que trabalha na central de emergências faz de tudo para salvar uma mulher em perigo em meio a dolorosas revelações. Com Jake Gyllenhaal.

A Batalha Esquecida (15/10/2021)

Durante a 2ª Guerra Mundial, a vida de um piloto de planador, um soldado nazista e um recruta da Resistência se cruzam tragicamente na batalha de Scheldt.

Difícil de Engolir (1/10/2021)

Pressionada pelas circunstâncias da vida, Tolani se envolve com o tráfico de drogas na Nigéria dos anos 80. Uma decisão que traz duras consequências.

Hypnotic (27/10/2021)

Sentindo-se bloqueada na vida pessoal e profissional, Jenn busca ajuda na hipnoterapia, mas descobre que se envolveu em um jogo mental mortífero. Com Kate Siegel, Jason O’Mara e Dulé Hill.

As Passageiras (20/10/2021)

Um jovem motorista leva duas mulheres misteriosas para uma noite de festa em festa, sem imaginar que sua vida está em risco. Jorge Lendeborg Jr., Megan Fox, Debby Ryan, Lucy Fry, Raúl Castillo, Alfie Allen, Alexander Ludwig e Sydney Sweeney compõem o elenco.

Sem Conexão: Parte 2 (27/10/2021)

Sequência do filme de terror de 2020 com novos personagens e sustos.

Tem Alguém na sua Casa (6/10/2021)

Makani e seus amigos da escola tentam impedir uma pessoa mascarada de matar os alunos e expor seus maiores segredos.

The Trip (15/10/2021)

Decididos a pôr um fim no casamento assassinando um ao outro, um casal se dirige a uma cabana remota, mas logo precisam enfrentar uma ameaça ainda maior.

Dano Colateral (8/10/2021)

Um promotor público de sucesso se envolve em um mistério altamente arriscado.

Entre Frestas (13/10/2021)

Polônia, 1985: insatisfeito com o resultado de uma investigação de assassinato, um jovem oficial de Varsóvia na era comunista resolve descobrir a verdade por conta própria.

O Fio Invisível (13/10/2021)

A conexão entre duas jovens mães, uma visitante e uma pessoa local, revela uma catástrofe ambiental iminente e um colapso espiritual. Dirigido pela premiada Claudia Llosa.

No Jogo do Amor (15/10/2021)

Depois de uma experiência de troca de casais, quatro amigos chegam a uma cabana de praia remota para enfrentar as consequências e encarar as verdades.

A Origem do Mundo (29/10/2021)

Depois que o coração de Jean-Louis para de bater, ele precisa encarar suas questões edipianas e fazer uma pergunta delicada à mãe – ou morrer em três dias.

Venom (9/10/2021)

Um repórter luta pela própria vida ao enfrentar um cientista louco após se fundir com um simbionte alienígena que lhe dá superpoderes. Estrelado por Tom Hardy.

O Vendedor de Passados (26/10/2021)

Vicente vende passados por meio de documentos, fotos e vídeos para que as pessoas reescrevam suas histórias. A vida dele muda quando uma cliente faz um pedido inusitado. Estrelando Alinne Moraes e Lázaro Ramos.

Carandiru (1/10/2021)

O médico dos presidiários do superlotado Complexo Penitenciário do Carandiru testemunha hostilidades que terminam numa histórica rebelião. Estrelando Rodrigo Santoro.

Valentina (17/10/2021)

Uma tímida adolescente trans se muda para uma cidadezinha do interior, onde precisa lutar pela própria identidade.

Wimbledon: O Jogo do Amor (1/10/2021)

Um convite para o torneio de Wimbledon dá uma última chance a um tenista profissional em declínio. Porém, a derrota contra um jogador complica seu retorno. Estrelando Kirsten Dunst, Jon Fraveau e Paul Bettany.

Estreias da Netflix em outubro: documentários e especiais

Jogo Comprado – Volume 1 (6/10/2021)

Crimes verídicos e esportes se cruzam em uma série documental sobre controvérsias e escândalos mundiais, com testemunhos em primeira mão dos envolvidos.

Colônia Dignidade: Uma Seita Nazista no Chile – Temporada 1 (1/10/2021)

Uma colônia cristã de alemães, com um líder carismático e manipulador, se estabelece no Chile, tornando-se fundamental para a ditadura.

O Mistério das Mortes de Burari: Minissérie (8/10/2021)

Suicídio, assassinato… ou outra causa? Esta série documental examina teorias e verdades arrepiantes em torno das mortes de 11 pessoas de uma família indiana.

ONE OK ROCK: Flip a Coin (21/10/2021)

Com a turnê cancelada em 2020, os membros da ONE OK ROCK trabalham por meses para criar um show online com a mesma energia das apresentações ao vivo.

O Assassino da Capa de Chuva: Caça ao Serial Killer Coreano (Em Breve)

No começo dos anos 2000, Yoo Young-Chul matava suas vítimas com um martelo, espalhando terror em Seul. Esta série documental reconta os crimes deste assassino em série.

The Spokeswoman (8/10/2021)

Maria de Jesús Patricio é a primeira indígena a se candidatar à presidência do México. A luta pela preservação da natureza está no centro de sua jornada.

Estreias da Netflix em outubro: filmes: crianças e família

Maya e os 3 Guerreiros: Minissérie (22/10/2021)

Uma princesa guerreira parte em missão para cumprir uma antiga profecia e salvar a humanidade dos deuses do submundo.

Magias & Miados: Temporada 1 (1/10/2021)

No seu aniversário de 12 anos, Willa descobre um mundo de magia, animais falantes e muito mais, sempre junto de suas melhores amigas.

Um Conto Sombrio dos Grimm: Temporada 1 (8/10/2021)

Nesta irreverente série de animação, João e Maria participam de outros oito contos de fada clássicos dos irmãos Grimm, ou inspirados por eles.

Pokémon, o Filme: Segredos da Selva (8/10/2021)

Zaza cresce na floresta com um solitário Zarude. Ao conhecer Ash e Pikachu, ele descobre o mundo dos humanos – e um plano que ameaça seu lar!

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 3 (19/10/2021)

Gatinhos fofos, muita arte e magia colorida! Junte-se a Gabby e seu amigo Pandy Gato em suas aventuras mirabolantes na nova temporada.

Pistas de Blue e Você: Temporada 1 (4/10/2021)

Siga as pistas da cadelinha Blue e resolva divertidos enigmas, faça novos amigos e decifre mensagens muito especiais com Josh!

Beyblade Burst Rise: Temporada 1 (1/10/2021)

Dante termina seu treinamento com o lendário Valt Aoi. Junto a sua Ace Dragon, ele traz a nova geração de Bladers para batalhar no berço de origem do Beyblade: o Japão.

Tudo por um Pop Star (12/10/2021)

Até onde você iria para ver seu ídolo de perto? Três meninas do interior encaram mil desafios para ir ao show de sua banda favorita na capital.

Luccas Neto em: O Mapa do Tesouro 2 (6/10/2021)

Luccas e Gi embarcam em uma nova aventura para ajudar a elfo Estela a encontrar uma joia que pode mudar o mundo antes que seja tarde demais.

Estreias da Netflix em outubro: anime

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light (1/10/2021)

Meliodas e seus amigos entram em ação novamente quando a nova era de paz é ameaçada por uma poderosa aliança mágica que pode acabar com tudo.

Blue Period: Temporada 1 (9/10/2021)

Entediado com a vida, o adolescente Yatora Yaguchi mergulha no maravilhoso mundo da arte depois de encontrar inspiração em um quadro.

Scissor Seven: Temporada 3 (3/10/2021)

Após deixar a Ilha das Galinhas, Seven faz alguns desvios até chegar a Xuanwu, onde a recompensa por sua cabeça é alta.

Komi Can’t Communicate: Temporada 1 (21/10/2021)

Tadano ajuda Komi, sua colega de escola tímida e antissocial, a melhorar sua comunicação e alcançar um objetivo: fazer 100 amigos.

Violet Evergarden: O Filme (13/10/2021)

Com o fim da guerra, o avanço tecnológico traz mudanças à vida de Violet, que espera rever o major que a ajudou.