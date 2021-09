Compartilha senha da Netflix? Isso é mais perigoso do que você imagina

Da Redação

Quando se trata de serviços de streaming – como Netflix, Amazon Prime Video e Spotify –, o compartilhamento de senha é algo comum. Entretanto, esse comportamento pode ser perigoso.

Pode parecer algo inocente, mas o compartilhamento de senha aumenta o risco de uma conta ser comprometida. Com as violações de dados ocorrendo com frequência – e a falta de conscientização pública – os perigos de crime cibernético aumentam.

Jake Moore, especialista em segurança da ESET, conduziu uma pesquisa no Twitter, com mais de 2.700 entrevistados, que dá uma ideia de como as pessoas tratam suas senhas.

Compartilhamento de senhas

Primeiro, o especialista perguntou quais serviços de streaming eram usados (importante notar que o estudo não foi feito n0 Brasil, mas nos Estados Unidos):

Amazon Prime – 50%

Netflix – 47%

YouTube TV – 28%

Spotify – 23%

Em segundo lugar, 60% das pessoas disseram que realizavam compartilhamento de senha com pelo menos outro indivíduo, como membros da família e amigos. Um em cada três titulares de conta dividiu seus serviços com dois ou mais usuários.

Em seguida, Moore consultou como essas senhas foram repassadas a seus contatos. 1 em cada 5 pessoas revelou a senha dizendo em voz alta. 7,5% dos entrevistados enviaram mensagem de texto ou e-mail.

Portanto, mais de um quarto das pessoas deu voluntariamente suas senhas a outra pessoa e, muitas vezes, também há algum tipo de registro escrito delas. Isso pode não parecer preocupante quando você conhece a outra pessoa com quem está compartilhando a senha – mas ela pode passar para alguém sem pensar.

Por exemplo, seu filho ou filha adolescente realizaria o compartilhamento de senha com amigos.

Reutilização de senha

14% das pessoas usam as mesmas senhas para várias contas online. Reutilizar palavras-passe é arriscado, mesmo se ela seja forte (algo como: “Afeg45t3@4DFew/15f][_}1″).

Senhas complexas são mais fortes contra ataques em que os criminosos usam engenharia social e pesquisam dados públicos para determinar uma palavra-chave. Mas ao duplicar em qualquer lugar da internet, aumentam-se as chances de serem comprometidas (mesmo que ela não seja simples, como o nome de um filho).

“Meu conselho seria usar uma frase secreta composta de pelo menos três palavras aleatórias com alguma pontuação ou números para separar as palavras. Isso permitirá que você se lembre da frase usada como senha apenas olhando para ela uma vez, e será fácil lembrar onde usá-la”, diz Moore. “Assim como é uma boa ideia alterar as senhas dos serviços de streaming uma vez por ano. Isso removerá da lista qualquer pessoa que tenha obtido acesso no ano passado e que talvez não deva mais tê-lo.”

Gerenciadores de senha

Armazenar essas senhas únicas e detalhes de contas é algo simples com um bom gerenciador de senhas. Essa é uma maneira mais segura de armazenar palavras-passe para que centenas de credenciais exclusivas e complexas não precisem ser lembradas.

Uma vez que uma senha específica precisa ser usada, você pode abrir o gerenciador, possivelmente usando segurança biométrica, e colar o password no campo solicitado.

“Trabalhar em casa nos fez adaptar a um novo modo de vida. Isso pode ter significado nos adaptar a um novo conjunto de práticas dentro de nossos novos ambientes de escritório em casa – inclusive, evitar o compartilhamento de senha“, comenta o especialista da ESET. “Práticas como melhorar a segurança de nosso roteador ou usar uma VPN ajudam a tornar o home office mais seguro.”