Bianca Bellucci

Do 33Giga



22/09/2021 | 10:48



Um asteroide “potencialmente perigoso” passará perto da Terra hoje (22). Batizado de 2021 NY1, o objeto estará a aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros da Terra às 11h42 (horário de Brasília). Tal distância é a mais próxima que o artefato já esteve do planeta. Ainda assim, é equivalente a quatro vezes a extensão entre o globo e a Lua. Isso significa que é segura o suficiente para não haver riscos de colisão.

O 2021 NY1 foi classificado como um asteroide “potencialmente perigoso” porque é assim que são considerados todos os objetos com magnitude absoluta de 22,0 que passam a uma distância mínima de 7,5 milhões de quilômetros da Terra.

De acordo com o Observatório Nacional, o fragmento de hoje apresenta 21,51 de magnitude absoluta. Seu diâmetro é estimado entre 130 e 300 metros – o equivalente a até três campos de futebol. Nesta aproximação, o objeto estará a uma velocidade média de 9,35 km/s.

Cientistas vão aproveitar a aproximação para estudar o 2021 NY1. Como há vários asteroides que orbitam a Terra, é importante aproveitar oportunidades como as de hoje para descobrir as características deles, prever a sua evolução orbital e, desta forma, avaliar os riscos de impacto com a Terra no futuro.

Embora o corpo celeste não esteja visível hoje, uma vez que o evento ocorrerá durante o dia e a luz do Sol impedirá sua observação, a partir de sábado (25), o 2021 NY1 poderá ser conferido durante a madrugada – com ajuda de telescópios, claro.

É válido destacar que esta não será a última vez que o asteroide “potencialmente perigoso” se aproximará da Terra. Em 2044, ele estará a cerca de 5,7 milhões de quilômetros de distância. Outra passagem ocorrerá mais tarde, em 2105, quando o objeto se encontrará a cerca de 2,6 milhões de quilômetros.