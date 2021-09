Chay Suede se declara para Laura Neiva: Dona do meu coração e do meu desejo

22/09/2021 | 10:11



Laura Neiva completou 28 anos de idade na última terça-feira, dia 21, e ganhou uma baita declaração de Chay Suede. No Instagram, o ator publicou uma foto da esposa e deixou os internautas emocionados com a mensagem escrita na legenda.

O amor da minha vida fez 28 anos, que alegria, que honra ter compartilhado os últimos sete anos da vida com você. Minha maior referência de virtude nessa terra, você. Deus é bom demais com a gente, bom demais comigo, colocou ao meu lado a professora de tudo que eu precisava aprender e de outras coisas que nem sabia que precisaria, você, começou ele.

Chay ainda falou sobre a paixão que sente pela companheira e mãe de seus filhos:

Mãe dos meus filhos dona do meu coração e do meu desejo, te amo com tudo o que tenho em mim, e sonho em ser mais pra poder te amar cada dia melhor. Eu já disse uma vez, que o bom gosto pede conselho a você, a cada ano que passa, essa verdade se afirma absoluta, ele pede, e você sempre dá. A generosidade amorosa que cerca todos os seus movimentos, os seus passos, te dá a possibilidade de enxergar coisas muitas vezes invisíveis pra mim, mas você me deixa espiar e aprender o que é amar de verdade. Feliz aniversário, meu amor, que Deus te abençoe e guarde o seu coração, o seu corpo e toda a vida infinita que ele possibilita. Que você realize os seus sonhos e sinta muita alegria todos os dias. Te amo pra sempre. Chay

O casal já é pai de Maria, de quase dois anos de idade, e está à espera de mais um bebê, um menino que irá se chamar José.