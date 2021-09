Sandra de Sá emociona jurados após ser eliminada do The Masked Singer Brasil!

22/09/2021 | 10:10



Sandra de Sá era o Girassol do The Masked Singer! Depois que o personagem foi alvo de gafe por parte de Taís Araújo, que nos primeiros episódios do reality musical especulou que se tratava de Fernanda Gentil por conta da dica Sou apaixonada pelo Thiaguinho, a cantora acabou sendo desmascarada no sexto capítulo da atração ao perder os combates para o Unicórnio e a Arara.

O momento em que Sandra foi desmascarada, inclusive, causou muita emoção por parte dos jurados e também dos internautas, mesmo que o nome da artista já fosse consenso entre os que estavam palpitando. Além de agradecer pela oportunidade de participar do programa, a artista ainda entregou uma poderosa performance da música Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio.

- A emoção é muita. Participar de um programa desse, com tanta gente incrível... O principal é que é emoção mesmo. As pessoas, nesse momento, estão precisando disso. De carinho.

O sexto episódio, inclusive, teve a participação de ninguém menos que Fernanda Gentil, que divertiu os internautas com suas reações - principalmente depois de descobrir que ela própria era a aposta de Simone para o personagem Arara! E agora, quem será que está por trás da fantasia do pássaro?

O capítulo também foi marcado por uma nova dinâmica, onde os competidores contam duas verdades e uma mentira para os jurados! Parece que agora a tarefa de desvendar os talentos por trás das máscaras vai ficar cada vez mais difícil!