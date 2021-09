Cassandra Peterson revela que vive relacionamento homoafetivo há 19 anos

22/09/2021 | 10:04



Cassandra Peterson protagonizou a personagem Elvira, em 1988, e se tornou 'sex-symbol' na época. A atriz revelou, em uma autobiografia lançada nesta semana, que vive um relacionamento homoafetivo há 19 anos. "Estou muito ciente de que haverá alguns que ficarão desapontados e talvez até com raiva, mas eu tenho que viver comigo mesma e, neste ponto da minha vida, tenho que ser sincera sobre quem eu sou", desabafou sobre a revelação de que é homossexual.

Cassandra disse que, pela primeira vez, está com alguém que a faz sentir segura e verdadeiramente amada.

Em uma entrevista em 2008, a atriz revelou ter perdido a virgindade com o cantor Tom Jones. Em 1981, ela se casou com o agente pessoal, Mark Pierson. O casal teve uma filha, Sadie Pierson, e se divorciou em fevereiro de 2003.

Agora, na autobiografia, Cassandra contou, em detalhes, como conheceu a atual companheira na academia. "Muitas vezes, quando eu estava fazendo meu aquecimento na esteira, não poderia deixar de notar um treinador em particular - bronzeado, tatuado e musculoso - andando pelo ginásio, de boné de malha puxado tão baixo sobre seus longos cabelos castanhos que quase cobriu seus olhos", escreveu.

A atriz pensou que fosse um homem e só percebeu que Teresa era mulher quando se encontraram no banheiro. "Sombrio e meio quieto, ele exalava uma energia tão intensa que, quando cruzou o enorme piso do ginásio, as águas se abriram e as pessoas pararam de olhar", diz o trecho da autobiografia de Cassandra, segundo a revista norte-americana Advocate.