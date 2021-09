Dicas do TikTok para bombar um perfil na rede social

Da Redação, com assessoria

22/09/2021 | 09:48



Conhecido como uma plataforma de vídeos curtos, o TikTok recentemente superou o YouTube em tempo de visualização nos Estados Unidos e no Reino Unido, segundo estudo da consultoria internacional App Annie. Isso demonstra o sucesso que a plataforma vem conquistando. Tanto é que, em 2020, o faturamento da empresa mais que dobrou, chegando a US$ 34,2 bilhões.

Segundo Aline Bak, especialista em influência digital e estrategista em mídias digitais, o sucesso do aplicativo chinês influenciou mudanças em outras redes sociais. “As mídias acordaram para a grande tendência dos vídeos curtos. O Instagram, por exemplo, lançou o Reels. Já o YouTube, o Shorts”, conta.

Para empresas e criadores de conteúdo que almejam começar a monetizar, Aline explica que o engajamento na plataforma é mais eficiente do que em outras redes. “A quantidade de entregas do TikTok supera em quatro vezes a do Instagram. Com isso, o usuário consegue impactar muito mais gente e atrair seguidores com mais facilidade para seus vídeos”, afirma.

Sobre os conteúdos mais assertivos para atrair seguidores, a especialista aponta que música, humor, beleza e culinária são carros-chefes do TikTok.

Dicas do TikTok para bombar

Abaixo, confira seis dicas do TikTok dadas por Aline. Elas são indicadas para quem quer bombar o perfil no aplicativo:

Utilize as hashtags do momento: “Fique de olho nos trends para descobrir as hashtags que estão em evidência e adapte seu conteúdo de acordo com o que está acontecendo. Fazendo isso, suas chances de viralizar serão maiores”, explica Aline.

Poste nos melhores horários: Ao transformar sua conta para o modo Pro do TikTok, algumas métricas vão aparecer. “Assim, você saberá em que parte do dia seus seguidores se conectam mais, podendo postar esses horários”, indica a especialista.

Escolha conteúdos que te conectem com seu público-alvo: “Quando for postar vídeos, pense qual tipo de conteúdo faz mais sentido para você e seus seguidores”, diz Aline. “É válido ressaltar que eles precisam ser leves e divertidos”, completa.

Não esqueça de participar dos challenges: “Essa estratégia vai ajudar a viralizar suas postagens, já que você estará criando conteúdos com assuntos do momento, que estão na moda. Esses conteúdos são tendências fortes, por isso são bastante midiáticos”, aponta a profissional.

Tenha consistência e constância: O algoritmo do TikTok leva em consideração sua relevância, a partir de sua frequência de publicações na plataforma. “Por isso, é fundamental manter um ritmo constante de postagens em sua conta”, ensina.

Utilize músicas: A última entre as dicas do TikTok é entender que esse aplicativo é musical. “Portanto, é interessante sempre ficar de olho nas canções do momento para inseri-las em seus conteúdos”, conclui Aline.