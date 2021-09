Anitta raspa cabelo de ator apontado como seu novo affair

22/09/2021 | 09:10



Ela é cabeleireira, ela! Na noite da última terça-feira, dia 21, Anitta publicou nos Stories de seu Instagram uma sequência de vídeos nos quais aparece cortando o cabelo de ninguém menos que Austin North, ator norte-americano da série Outer Banks que está sendo apontado por internautas como o mais novo affair da cantora!

No registro, a Poderosa aparece toda produzida enquanto segura um aparador elétrico e, pouco antes de começar a renovar o look de Austin, brinca com a situação fingindo que está gravando um tutorial:

- Oi gente, hoje eu vou estar ensinando vocês como cortar cabelos masculinos. Ele está com tanto medo, olha a cara dele!

Pouco depois, os dois artistas e alguns outros presentes comentaram e fizeram brincadeiras sobre o resultado, fazendo com que Anitta gravasse mais um vídeo para mostrar que estava consertando o corte:

- Certo gente, agora para terminar o corte nós vamos só consertar aqui a lateral porque ficou um pouco diferente [risos]. Um lado ficou mais curto que o outro, mas a gente vai consertar agora! Você vê a técnica? É só ir pra cima [risos].

O resultado não ficou tão ruim assim, não é mesmo? Além de Austin, quem também estava presente no local eram C.J. Cook e Jonah Marais, e todos os quatro pareciam trabalhados no figurino. Será que vem novidade por aí?

Os rumores de que os dois artistas podem estar passando por uma aproximação romântica começaram depois que, no dia 17 de setembro, eles foram vistos juntos em um restaurante - e, de acordo com o jornal O Globo, teriam sido flagrados de mãos dadas pouco antes de deixarem o local no mesmo carro. Será mesmo?