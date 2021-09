8 coisas que a Alexa faz e você (provavelmente) não sabia

Marcella Blass

Do 33Giga



22/09/2021 | 08:18



Os dispositivos Echo, da Amazon, estão cada vez mais populares e presentes nos lares brasileiros. Comandados pela simpática assistente virtual, os produtos têm uma grande variedade de recursos para otimizar o dia a dia dos usuários. No entanto, também há uma série de coisas que a Alexa faz e você não sabia. Confira 10 dessas funcionalidades na lista abaixo.

“Alexa, apague tudo o que eu disse”

Se você não se sentir confortável em deixar pedidos ou pesquisas registrados no histórico da Alexa, é possível pedir para a assistente excluí-los. Você pode usar fases como “exclua o que eu acabei de dizer”, “exclua tudo o que eu disse hoje” ou “exclua todo o meu histórico de voz”. É uma possibilidade, ainda, configurar o dispositivos (via app) para que o armazenamento das gravações de voz seja excluído automaticamente.

Alexa, peça para o Uber me buscar em casa

Por meio da skill da Uber, você pode pedir um carro com a ajuda da Alexa. Excelente opção para quem está atrasado para um compromisso, basta sincronizar a aplicação com a sua conta do serviço e usar frases como “Alexa, peça para o Uber me buscar em casa” ou “Alexa, peça para o Uber mudar o meu local de partida padrão”.

Alexa, onde estão meus pedidos?

Se você tem costume de fazer compras na Amazon, é possível acompanhar o processo de entrega por meio da Alexa. Você pode perguntar “onde estão minhas coisas?”, “onde está o meu pacote?”, “quando o meu pacote chegará?”. Recurso ideal para os mais ansiosos, já que você não precisará ficar atualizando a página no computador ou no celular.

Alexa, leia meu livro Kindle

Entre os recursos de acessibilidade do dispositivo está a função de transformar ebooks em audiobooks. A Alexa pode ler qualquer livro digital (desde que tenha sido comprado pelo site da Amazon) com apenas um comando, basta dizer “reproduza o ebook kindle [título]”. Você também pode pedir para parar de ler em determinado período de tempo, pausar, parar, continuar e muito mais.

Alexa, fale o que você ouviu

É comum a Alexa ser ativada em momentos aleatórios. Se você ficar em dúvida do que ela tem escutado, pode pedir que ela repita a última coisa que ouviu nos últimos 60 segundos. Use frases como “qual foi a última coisa que você ouviu?”, “o que eu acabei de dizer” ou “repita o que você ouviu”.

Botão mudo

E se você sentir que a Alexa está ouvindo mais do que deveria, é possível mutar a assistente virtual. Para isso, basta apenas um toque no botão (em forma de círculo cortado no meio) na parte superior do dispositivo. Com isso feito, ela deixa de escutar o ambiente. O sinal de que o recurso foi ativado é que tanto o LED quanto o próprio botão ficarão vermelhos.

Modo sussurro

Quer fazer um pedido secreto para a Alexa e não quer que ninguém te escute? Uma boa saída é ativar o modo sussurro. Configurado pelo aplicativo do dispositivo (Mais > Configurações > Preferências da Alexa > Respostas por voz > Modo sussurro), o recurso permite que a assistente te ouça mesmo falando baixinho e que ela dê a respostas no mesmo tom de voz.

Modo resposta curta

Para quem não tem paciência para a simpatia da Alexa, o recurso Resposta curta pode melhorar a relação entre vocês. Quando ativado pelo aplicativo (Mais > Configurações > Respostas de voz > modo Resposta curta), esse modo ajusta a duração das respostas da assistente. Ela falará muito menos e pode passar a reproduzir um som curto em vez de dar uma resposta de voz.