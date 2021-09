Nego do Borel, Solange Gomes, Liziane Gutierrez e Erika Schneider formam primeira Roça de A Fazenda 13

22/09/2021 | 02:10



É fogo no parquinho! Nesta terça-feira, dia 21, rolou a votação para a primeira Roça de A Fazenda 13 - o Fazendeiro, Gui Araújo, indicou Nego do Borel direto para a berlinda. Lembrando que o ex-namorado de Anitta, Sthe Mattos e Aline Medrado estavam imunes.

Bil Araújo, ganhou dois poderes, optou por receber a quantia de dez mil reais ao invés de garantir mais uma semana na competição com a imunidade - e ele presentou Victor Pecoraro com o segundo benefício. O ator resolveu tirar Liziane Gutierrez e Dayane Mello da Baia e substituí-las por Nego do Borel e Solange Gomes.

E não parou por aí! Rolou treta, ao vivo, entre Medrado e Rico Melquiades - isso porque o influenciador não aceitou muito bem o voto da cantora nele e a chamou de mentirosa. Eita!

Por votação da casa, Liziane Gutierrez foi para a berlinda - e, em consequência, ela escolheu outra pessoa para enfrentá-la: Solange Gomes. No resta um, Erika Schneider acabou sobrando e também corre o risco de sair da competição. Nego do Borel foi vetado, pela bailarina, de participar da Prova do Fazendeiro.