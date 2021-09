Fabrício torce por PEC que reduz verba

Raphael Rocha

Com gestão polêmica, o secretário de Educação de São Caetano, Fabrício Coutinho, compartilhou reportagem que destaca o processo de votação, no Senado, de PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permite investimento em educação inferior aos 25% da receita corrente – percentual definido pela Carta Magna. No domingo, este Diário mostrou que a administração do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) foi alertada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre a insuficiência de aporte no setor e que o assunto causou estremecimento interno. O compartilhamento da notícia foi identificado por educadores como defesa de Fabrício para a redução da transferência de recursos para a área e um salvo-conduto para encerrar o ano descumprindo o item constitucional. O Senado aprovou o texto, que segue para a Câmara.

Desculpas

O vereador Sargento Simões (Podemos), de Mauá, pediu formalmente desculpa aos parlamentares. Antes de começar a sessão de ontem, foi a cada um dos políticos para se desculpar pelas falas ditas na semana passada, postura reforçada na tribuna, no início dos trabalhos. Na semana passada, durante a discussão de seu pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Oliveira (PT) – derrubado sem sustos no plenário –, Simões disse que a avaliação da conduta do petista não iria avançar porque os vereadores tinham se vendido para o governo. A declaração caiu mal no Legislativo e estava começando a crescer movimento para enquadrar Simões, inclusive reativando o debate sobre o conselho de ética local.

Pai de filho bonito

Novamente o ex-prefeito de Ribeirão Pires e atual secretário de Administração de São Bernardo, Adler Kiko Teixeira (PSDB), veio a público para dizer que a transferência de R$ 16 milhões para conclusão das obras do Hospital de Santa Luzia teve início em sua gestão. Ele publicou fotos de agenda com o governador João Doria (PSDB) e a deputada estadual Carla Morando (PSDB), no qual o assunto foi tratado.



Ouvidoria de Santo André

Atual ouvidor de Santo André, Ronaldo Martim foi reconduzido ao cargo em eleição realizada ontem à noite. Ele recebeu aval de 15 das 17 entidades da cidade que votaram – somente o grupo de movimentos sociais se absteve e um apoiou David Teixeira. Martim era vice-ouvidor de Oswana Fameli, ex-vice-prefeita de Santo André e com atuação na educação privada do município.



Encontro – 1

O vereador Julinho Fuzari (DEM), de São Bernardo, se encontrou ontem com o parlamentar Beto Vidoski (PSDB), de São Caetano, para falar sobre a proposta de criação de frente junto ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para debater a readequação tributária nas cidades da região como forma de impulsionar a economia no pós-pandemia de Covid-19.



Encontro – 2

Depois dessa reunião, Fuzari foi para a Assembleia Legislativa, em um encontro com o deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (Patriota), que tem buscado apoio para se candidatar a governador no ano que vem e é um dos líderes do MBL (Movimento Brasil Livre).



Retorno

Depois de alta, a vereadora Suely Nogueira (Podemos) voltou aos trabalhos legislativos em São Caetano. Ela agradeceu o empenho dos médicos no Hospital Maria Braido e as mensagens de apoio.



Título de cidadão

O padre Romeu Leite Izidório, da Igreja Santíssima Virgem, localizada na Avenida Lucas Nogueira Garcez, no Jardim do Mar, em São Bernardo, recebeu título de cidadão são-bernardense das mãos do vereador Netinho Rodrigues (PP), em sessão acompanhada pelo vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima (PSD). Não são todos políticos da cidade que conseguem se aproximar das lideranças da tradicional igreja.