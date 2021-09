Marcus D'Almeida termina primeiro dia do Mundial de Tiro com Arco em 2º nos EUA

21/09/2021 | 21:30



Melhor atleta do Brasil no tiro com arco, Marcus D'Almeida iniciou muito bem a disputa do Mundial em Yankton, nos Estados Unidos, ao fechar o primeiro dia de competição com a segunda melhor marca, sete pontos atrás do recordista olímpico.

Nono colocado na Olimpíada de Tóquio, Marcus D'Almeida somou 670 pontos, atrás apenas do sul-coreano Kim Woojin, bicampeão olímpico e recordista mundial, que somou sete pontos a mais. Os demais brasileiros terminaram em posições intermediárias. Marcelo Costa foi o 40º, com 638 pontos, enquanto Bernardo Oliveira fechou o dia em 84º, com 613. A competição individual conta com 102 atletas.

Com a excelente classificação, D'Almeida já se garantiu na terceira etapa dos duelos mata-matas da competição. Já os outros representantes do País terão de disputar os confrontos eliminatórios na primeira etapa. Costa desafia o canadense Eric Peters, enquanto Oliveira enfrenta o turco Mete Gazoz.

O desempenho dos brasileiros garantiu a equipe na oitava posição no geral, mas Marcus DAlmeida também se destacou na equipe mista. Ele e Ane Marcelle fecharam a terça-feira na sétima colocação, nos Estados Unidos.

Ane Marcelle foi a melhor pontuadora do Brasil no individual feminino. Com 608 pontos, ela fechou no 35° lugar e terá pela frente a saudita Mashail Alotaibi. Ana Machado terminou em 45ª, com 601 pontos, e encara a checa Jindriska Vaneckova. Por fim, Sarah Nikitin, 51ª no geral, com 596 pontos, desafia a espanhola Ines de Velasco.