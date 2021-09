Avaí quebra invencibilidade do Goiás e se aproxima do G-4 da Série B

21/09/2021 | 21:09



O Avaí voltou à briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense quebrou uma série invicta do Goiás de dez jogos sem derrotas e furou a defesa menos vazada da competição, ao vencer por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio da Ressacada, pela 25ª rodada.

Com o resultado, o Avaí chegou aos 40 pontos, na sexta posição, contra 44 do CRB, em quarto. Apesar do revés, o Goiás seguiu na vice-liderança, com 48.

Apesar de disputar a primeira posição e defender uma invencibilidade de dez jogos, o Goiás fez um primeiro tempo sonolento, com raros lances de felicidade do lateral Apodi. O jogador chegou a exigir uma grande defesa do goleiro Glédson, mas não conseguiu mostrar para sua equipe que não era apenas mais um treino e sim uma disputa direta pelo acesso.

O Avaí, então, sobrou, mas encontrou o goleiro Tadeu em uma noite inspirada, não à toa o time goiano tem a defesa menos vazada da competição. Ele fez ao menos três defesas importantes, principalmente nos arremates de Getúlio e Vinícius Leite, este ainda tentou fazer um gol olímpico na Ressacada.

O ritmo do segundo tempo caiu de vez. O Avaí entrou na 'marola' do Goiás e não criou tanto quanto na etapa inicial. Apesar disso, o time catarinense continuou levemente superior, muito pelos gritos dos pouco mais de 400 torcedores que compareceram na Ressacada. Mas Tadeu seguiu como o nome da partida. Ele segurou um chute de Lourenço da entrada da área.

Claudinei Oliveira resolveu arriscar, atendeu a torcida e tirou um lateral para colocar Valdivia. E a estrela brilhou. Aos 34 minutos, o meia fez boa jogada e deixou com Jonathan. O atacante girou em cima da marcação e contou com um leve desvio de Matheus Salustiano para enfim surpreender o goleiro Tadeu.

Na frente do placar, Claudinei Oliveira reforçou o sistema defensivo, recuou sua equipe e segurou os avanços do Goiás para confirmar a vitória e se aproximar do G-4.

Na próxima rodada, o Goiás faz o clássico diante do Vila Nova, na sexta-feira, às 19h, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). No sábado, às 18h30, o Avaí visita o CRB, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 0 GOIÁS

AVAÍ - Glédson; Iury (Valdívia), Betão, Fagner Alemão e Diego Renan; Jean Cléber, Bruno Silva e Lourenço (Rafael Pereira); Vinícius Leite (Romulo), Getúlio (Jonathan) e Copete. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOIÁS - Tadeu; Apodi (Artur), David Duarte, Matheus Salustiano e Hugo (Luan Dias); Caio (Fellipe Bastos), Rezende e Elvis; Dieguinho, Nicolas (Bruno Mezenga) e Alef Manga (Dadá Belmonte). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Jonathan, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG)

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva, Jean Cleber, Jonathan, Lourenço e Ronaldo Silva (Avaí); Alef Manga, Apodi e Nicolas (Goiás)

PÚBLICO - 456 torcedores

RENDA - R$ 9.120,00 *Não houve comercialização de ingressos. Valor referente ao seguro e as taxas da CBF.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).