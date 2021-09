Cores da Primavera. Quando as flores são mais belas.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/09/2021 | 05:00



Segunda-feira, 23 de setembro de 1991. A pauta recebida pelo repórter-fotográfico J.B. Ferreira era simples (simples?): documentar o início da Primavera.

Sua missão: fotografar flores nos parques da região, as mais bonitas e coloridas para publicação no dia seguinte numa das capas do Diário.

Naquele tempo, o colorido era raro nas páginas dos jornais em geral. E o Diário queria emprestar à data a cor que hoje é comum na imprensa escrita. Não foi fácil.

“É difícil encontrar flores numa região cinza como a nossa”, declarou J.B. Ferreira ao entregar os cromos ao seu editor.

Mas J.B. conseguiu, e Memória, 30 anos depois, elege as fotos que hoje emolduram a página, das que foram publicadas na terça-feira, 24 de setembro de 1991.

Para tal, J.B. contou com a pose de um menino e de uma menina.

O AUTOR – Em 1991, J.B. Ferreira tinha 31 anos e 13 de profissão. Para o seu trabalho, usou uma máquina Nikon FM 2, com lentes de 50, 135 e 300 milímetros.