Sem dó, Manchester City faz 6 em time da 3ª Divisão na Copa da Liga Inglesa

21/09/2021 | 19:25



O Manchester City não teve dó e goleou o Wycombe Wanderers, da 3ª Divisão, por 6 a 1, nesta terça-feira, em duelo válido pela Copa da Liga Inglesa. Em outro duelo, o Liverpool não teve tanta facilidade, mas eliminou o Norwich, ao marcar 3 a 0 no campo do adversário.

Em Manchester, o time do técnico Pep Guardiola levou um susto, aos quatro minutos, quando Hanlan abriu o placar. Com calma, o City manteve a pressão e obteve o empate, aos 29, com De Bruyne. A virada veio na primeira etapa, aos 43, com Mahrez, após belo passe de J. Wilson-Esbrand. Antes do intervalo, Foden, aos 46, acertou uma bomba de fora da área e fez 3 a 1.

No segundo tempo, em ritmo de treino, o City construiu a goleada. Aos 26, Torres aproveitou assistência de Foden. Aos 38, Mahrez fez mais um, após troca de passes de todo o setor ofensivo. Palmer, aos 43, puxou um contra-ataque e disparou bonito de longe para fechar o placar.

O Liverpool, repleto de reservas, também continua na competição, ao superar o Norwich, mas precisou suar bastante. O gol marcado por Minamino, aos quatro minutos, não deu tranquilidade para os visitantes. Tzolis teve a oportunidade de empatar a partida em cobrança de pênalti, mas Kelleher defendeu com as pernas, aos 42 minutos.

Na etapa final, Tsimikas fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Origi, aos cinco minutos: 2 a 0. A partir daí, o Liverpool administrou bem o placar e ainda ampliou com Minamino, após jogada individual, aos 35 minutos.

Fulham e Leeds empataram sem o gols e a decisão da vaga foi nos pênaltis. O atacante Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, desperdiçou e o Leeds se mantém vivo na competição. Em outra disputa de penalidades, o Queen Park Rangers bateu o Everton, por 8 a 7, após 2 a 2 no tempo normal.