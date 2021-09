Na ONU, Fernández critica endividamento 'tóxico' e 'irresponsável' com FMI

21/09/2021 | 19:03



O presidente da Argentina, Alberto Fernández, criticou nesta terça-feira, 21, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o que chamou de endividamento "tóxico" e "irresponsável" do país com o Fundo Monetário Internacional(FMI).

Durante seu discurso, o mandatário disse que a dívida externa contraída pelo governo de seu antecessor, Mauricio Macri, com o órgão é "insustentável". O chefe da Casa Rosada defendeu a necessidade de uma "reconfiguração" da arquitetura financeira global para que a reestruturação das dívidas soberanas seja feita de forma mais "sustentável".

Sobre a crise de saúde, Fernández disse que as vacinas contra a covid-19 deveriam ser bens públicos globais. O líder argentino também afirmou há "três pandemias" atualmente no mundo: a do coronavírus, a da desigualdade social e da mudança climática. Ele reiterou ainda o compromisso do país sul-americano com o Acordo de Paris.