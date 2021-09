Com Moisés relacionado, Ponte Preta embarca para Ponta Grossa

21/09/2021 | 19:01



A Ponte Preta embarcou, na tarde desta terça-feira, para Ponta Grossa (PR), onde vai enfrentar o Operário, nesta quarta, às 21h30, no estádio Germano Krüger, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A principal notícia foi a presença de Moisés entre os relacionados. Destaque pontepretano na temporada, o atacante jogou o dérbi da última sexta-feira no sacrifício por causa de dores no joelho e era dúvida.

O único problema para o técnico Gilson Kleina é na defesa, já que Cleylton recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Guarani. Fábio Sanches será o escolhido para formar dupla com Rayan.

Essa, porém, pode não ser a única alteração em relação ao último jogo. Gilson Kleina trabalha com a possibilidade de colocar o experiente meia Camilo de volta entre os titulares no lugar de Fessin.

A provável escalação da Ponte Preta é: Ivan; Felipe Albuquerque, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos; André Luiz, Marcos Júnior e Fessin (Camilo); Richard, Moisés e Rodrigão.

Ainda sem saber o que é vitória como visitante na Série B, a Ponte Preta tem 26 pontos e tenta acabar com o jejum para respirar na luta contra o rebaixamento.