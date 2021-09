Cachorrão doma o Tigre e vence dérbi batateiro

Dérek Bittencourt

21/09/2021 | 17:11



O EC São Bernardo venceu na tarde desta terça-feira, no Estádio 1° de Maio, o segundo dérbi batateiro da história, ao superar o São Bernardo FC, por 2 a 1. Com o resultado, o Cachorrão manteve os 100% de aproveitamento na Copa Paulista e lidera o Grupo 3, com seis pontos, enquanto o Tigre permaneceu com três. Além disso, o Alvinegro devolve a derrota sofrida na Série A-2, em Campinas.

Os dois gols da equipe alvinegra foram marcados no primeiro tempo: Chuck, aos 17 minutos, em cabeçada indefensável para o estreante Oliveira; e Bosco, aos 46, após ganhar disputa com a zaga, virar o corpo e bater no ângulo.

Para a segunda etapa, o São Bernardo FC foi com tudo para cima, enquanto o Cachorrão se defendia como podia. Aos 13, após falta cometida na entrada da área, Pará cobrou com perfeição e descontou para o Tigre. Aos 27, a arbitragem ignorou pênalti sobre João Carlos, que poderia dar o empate ao Aurinegro. Na sequência do lance, Robson exigiu grande defesa de Ramon.

Daí em diante, a partida virou uma batalha. Muitas faltas e cera alvinegra, que resultou em sete minutos de acréscimo. As investidas do São Bernardo FC, no entanto, não surtiram efeito e, ao apito final, os alvinegros celebraram como um título. Princípio de confusão ainda ocorreu antes de os times deixarem o campo, mas logo os mais exaltados foram contidos.