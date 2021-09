Daniel Craig acha que James Bond não deve ser interpretado por uma mulher

21/09/2021 | 15:10



Daniel Craig, ator que interpreta o icônico agente James Bond, falou recentemente sobre o futuro do personagem. Em entrevista à revista Radio Times, quando perguntado a respeito da possibilidade de Bond ser interpretado por uma mulher, ele demonstrou não aprovar a ideia.

- A resposta para isso é bem simples. Deveriam simplesmente ter papéis melhores para mulheres e atores negros. Por que uma mulher deveria interpretar James Bond quando deveria ter um papel tão bom quanto James Bond, mas feito para uma mulher?, disse Craig.

O comentário foi parecido com o que Barbara Broccoli, uma das produtoras da franquia, fez no ano passado. Conversando com a Variety, ela afirmou que o agente deveria ser masculino.

- Ele pode ser de qualquer cor, mas ele é um homem. Eu acho que deveríamos criar novos personagens para as mulheres, personagens femininas fortes. Eu, particularmente, não estou interessada em pegar uma mulher para interpretar um personagem masculino. Acho que as mulheres são muito mais interessantes do que isso, revelou.

No final deste mês, o filme 007: Sem Tempo para Morrer (No Time to Die em inglês) está previsto para estrear no Brasil. O longa marca a despedida de Craig no papel de James Bond.