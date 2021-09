Sandra Annenberg revira o baú e posta foto de casamento com Ernesto Paglia

21/09/2021 | 15:10



Muitas pessoas nem imaginam que Sandra Annenberg é casada com também um jornalista. É verdade! E nesta terça-feira, dia 21, a apresentadora comemorou os seus 25 anos de união ao lado de Ernesto Paglia.

Sandra decidiu dar uma revirada no baú para compartilhar em suas redes sociais uma foto ao lado do amado do dia do casamento deles em que os dois aparecerem dando uma verdadeira gargalhada.

21 Setembro 1996. Assinávamos um papel e trocávamos alianças. 21 Setembro 2021 - 25 anos depois essa alegria continua firme e forte! Te amo hoje e para sempre! Casa comigo de novo, Ernesto?

Não demorou absolutamente nada para os fãs comemorarem junto com o casal nas redes sociais e exaltaram o quanto eles são perfeitos juntos. Que fofos!