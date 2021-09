Santo André realiza V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência amanhã

Da Redação

Do Do Diário do Grande ABC



21/09/2021 | 14:22



A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, realiza nesta quarta-feira (22) a V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, das 8h às 12h. Com transmissão totalmente online, por conta das restrições de combate à pandemia de coronavírus, o encontro vai unir sociedade civil e poder público na definição de propostas de ações e políticas públicas para as pessoas com deficiência. Não é necessário realizar inscrições antecipadas. O link de acesso é https://meet.google.com/upp-ewib-evh.

“Apesar do formato inédito desta conferência, que será toda transmitida pela plataforma Google Meet, a participação da sociedade civil, com a presença de entidades, familiares e pessoas com deficiência, tem sido muito grande desde o início do processo de análises e discussões preparatórias da Conferência, que já está acontecendo desde o início de setembro. Esperamos que seja ainda maior durante o evento, já que não é necessário fazer inscrições”, destacou o secretário da Pessoa com Deficiência, Ivo de Lima.

As discussões preparatórias para a realização desta V Conferência contaram com a participação de cerca de 300 pessoas, também de forma online. “O resultado dessas análises e as propostas definidas, bem como o nome dos delegados que irão participar da etapa estadual da Conferência, que acontece nos dias 25 e 26 de novembro, serão apresentadas nesta quarta-feira”, explicou.

O tema central da Conferência é o “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência: Construindo um Brasil mais Inclusivo”. São cinco eixos temáticos: Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada à participação das pessoas com deficiência; Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas; Financiamento das políticas púbicas da pessoa com deficiência; Direito e acessibilidade; Desafios para comunicação universal.