Tatá Werneck faz Clara Maria experimentar água com limão

21/09/2021 | 14:11



Tatá Werneck é o tipo de mãe que adora compartilhar todos os momentos de sua filha, Clara Maria, nas redes sociais com os seus fãs e seguidores. E na manhã desta terça-feira, dia 21, não foi diferente.

A apresentadora resolveu dar um copo de água com limão para a pequena, fruto do relacionamento de Werneck com Rafael Vitti, experimentar pela primeira vez e a reação da criança simplesmente foi a melhor.

Primeiramente ela toma tranquila o líquido, mas não demorou absolutamente nada para deixar claro seu veredito sobre não gostar da água com limão. Apesar de não gostar, Clara Maria não tirou o sorriso do rosto e balançou o cabelo para falar que não gostou do suco para a sua mãe.