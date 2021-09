Performance de Anitta no VMA sai do ar

21/09/2021 | 14:10



No dia 12 de setembro, ocorreu o VMA, uma das maiores premiações do mundo da música. Anitta fez uma performance no evento, sendo a primeira brasileira a realizar tal feito, e apresentou a música Girl From Rio, que até ganhou uma versão remix com o rapper DaBaby. Entretanto, apesar do bom engajamento, o vídeo da apresentação foi retirado do canal oficial da MTV no YouTube.

Na data de hoje, dia 21 de setembro, terça-feira, quando procurado o vídeo oficial da performance, ele não apareceu mais, diferentemente de outras apresentações realizadas no VMA. Ainda não se sabe se a gravação está apenas em modo privado ou se foi mesmo excluída, e qual seria o motivo da remoção.

Nas primeiras 24 horas, a performance de Girl From Rio no VMA havia conseguido quase dois milhões de acessos no YouTube. O número de seguidores de Anitta também aumentou consideravelmente após a sua aparição no evento.