Em Nova York, Príncipe Harry e Meghan Markle farão primeira aparição conjunta desde o nascimento de Lilibet

21/09/2021 | 14:10



Eles estão de volta! No próximo sábado, dia 25, todos os olhos de quem passar pelo Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos, estarão voltados para Meghan Marke e príncipe Harry. O casal participará da transmissão do Global Citizen Live e fará a primeira aparição conjunta desde o nascimento de Lilibet Diana.

O evento, que conta com a participação dos países do G7 e a União Europeia, tem como objetivo compartilhar as vacinas contra a Covid-19 com o resto do mundo. Anteriormente, o casal fez um discurso motivador sobre a importância de todos os cidadãos terem acesso ao imunizante.

Durante o ano passado, nosso mundo passou por dor, perda e luta. Agora precisamos nos recuperar e curar - juntos. Não podemos deixar ninguém para trás. Todos nos beneficiaremos, estaremos todos mais seguros, quando todos, em todos os lugares, tiverem igual acesso à vacina. Devemos buscar a distribuição equitativa da vacina e, com isso, restaurar a fé em nossa humanidade comum. A missão não poderia ser mais crítica ou importante.

Além da presença de Meghan e Harry, a atração contará com performances de Coldplay, Jennifer Lopez e Lizzo.

Enquanto isso, do outro lado do mapa, Kate Middleton voltou às montanhas e passou um dia no noroeste da Inglaterra. Como parte de sua campanha para mostrar os benefícios de passar um tempo na natureza, a duquesa de Cambridge apareceu fazendo ciclismo.

[Kate] acredita apaixonadamente que passar o tempo ao ar livre desempenha um papel fundamental na saúde e felicidade futuras de crianças e jovens, construindo alicerces que duram por toda a vida, incentivando a exploração ativa e a oportunidade de formar e fortalecer relacionamentos positivos, disse um representante do palácio.