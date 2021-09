Quer trabalhar com tecnologia? Conheça 5 podcasts sobre o assunto

Da Redação

Do 33Giga



21/09/2021 | 13:18



De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve aumento de 178% no número de vagas abertas na área de tecnologia em 2021. Ainda o levantamento mostra que, no primeiro semestre, cresceram em 344% as oportunidades para profissionais plenos (com experiência de dois a seis anos no setor) e de 173% para juniores, com até dois anos de carreira.

Não bastassem as projeções positivas para o mercado, a tecnologia ainda teve sua importância realçada pelo novo cenário trazido pela pandemia do coronavírus. E, com isso, cada vez mais brasileiros passaram a se interessar pelo tema.

Pensando nisso, 33Giga e Joel Backschat, CTO do Grupo FCamara, indica lista com cinco podcasts para quem quer estar mais antenado nas novidades do mercado de tecnologia.

Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para 33giga@33giga.com.br e suas questões podem ser respondidas

Orange Juice

O podcast do Grupo FCamara aborda temas que interessam desde aqueles que estão começando na carreira ou têm curiosidade de saber mais sobre tecnologia, até pessoas mais experientes, com dicas e compartilhamento de conhecimento e experiências.

Os novos episódios são disponibilizados todas as quintas-feiras, às 18h. Os interessados podem acompanhar o Orange Juice pelas plataformas de podcast, digitando na busca o nome do programa, ou acessando: https://linktr.ee/orangejuicefc.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Hipsters Ponto Tech

É um dos podcasts mais tradicionais quando o assunto é tecnologia. Composto por integrantes da Caelum e da Alura, o Hipsters Ponto Tech aborda temas do universo de programação, experiência do usuário, inovação e negócios.

Em mais de 250 programas, discute tópicos como chatbots, desafios em machine learning, jornada do usuário, design thinking e ERPs. Disponível no Itunes e Spotify. O endereço é https://hipsters.tech.

Proxy

Sua primeira temporada foi lançada em maio deste ano e é um conteúdo inédito da Rocketseat voltado para empresas e para o público desenvolvedor. Disponível no Spotify, tem como proposta o que o próprio nome Proxy sugere: ser a ponte entre estes dois grupos, alinhando o interesse dev com pautas emergentes e reais do mercado da tecnologia. Pode ser acessado em https://is.gd/kqNrQB.

Compilado do Código Fonte TV

Comandado por um casal de programadores, o podcast tem como objetivo abordar temas sobre tecnologia e programação junto a notícias e novidades do mercado. O Compilado é um projeto do Código Fonte TV e vai ao ar aos sábados pela manhã. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify, no endereço https://is.gd/J27kMr.

Data Hackers

O podcast mensal traz convidados que são profissionais da área de tecnologia e abordam temas como novidades no mundo dos dados, ferramentas, mercado de trabalho e dicas de como avançar na carreira de tecnologia. Disponível no Spotify (https://is.gd/FT7ZkH), Apple Podcasts e Google Podcasts.