Lívia Andrade é flagrada ao lado de seguranças durante teste de DNA do filho do atual namorado

21/09/2021 | 13:11



Lívia Andrade que está atualmente namorando Marcos Araújo que é conhecido por ser dono do festival Villa Mix, acompanhou o amado durante a realização do exame de DNA do pequeno Lucas, de apenas nove meses, do antigo relacionamento do empresário com Pétada Barreiros.

A irmã da Pétala, Yanka Barreiros, revelou em suas redes sociais que Lívia estava cercada por alguns seguranças e ainda aproveitou para dar algumas alfinetadas na legenda da publicação.

Gente, vocês precisam ver isso! HOJE FOI O TESTE DE DNA DO LUQUINHAS (9 meses) e olha quem acompanhou tudo do lado de fora junto do segurança do pai dele (meu ex cunhado) Livia Andrade, coitada, foi proibida de entrar. BEMMMM a sua cara, né Marcos!? Você é muito previsível, todo esse show, com mais de quatro seguranças armados intimidando eu, minha irmã e o Luquinhas... No DNA do Lorenzo foi a mesma coisa, ele levou a ex mulher, três advogados e seis seguranças armados, sem contar a irmã dele? Como se ele precisasse? quem precisaria de proteção seria minha irmã né? Mas você pode ter certeza que EU sempre estarei do lado da minha irmã! Te amo, Pétala.

Além disso tudo, Yanka ainda compartilhou uma foto que recebeu nas mensagens diretas de suas redes sociais e ficou ainda mais inconformada com a quantidade de seguranças que Marcos colocou em volta de Lívia Andrade.

FOTO QUE RECEBI NO DIRECT! Olha quantos seguranças em volta do alecrim dourado? três só em volta dela, agora imaginem "protegendo" ele! PS: APESAR DO TESTE DE DNA O SR. Marcos NÃO CONHECEU O PRÓPRIO FILHO, PARABÉNS!