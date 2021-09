Giovanna Ewbank e mais famosos reagem após fala de Dayane Mello em A Fazenda 13

21/09/2021 | 13:10



Giovanna Ewbank e outras celebridades se revoltaram na internet depois de uma declaração feita por Dayane Mello em A Fazenda 13. Em conversa com Tiago Piquilo, a peoa declarou que não queria tomar sol para não se bronzear demais e deu a entender que as agências de modelo preferem contratar mulheres com pele branca.

- As campanhas não querem muito morena. Querem uma beleza um pouco mais elegante do que muito? Morena. Não posso pegar muito sol, as marcas, às vezes, não querem, disse ela, que é modelo.

A declaração, claro, pegou mal e muita gente acusou a peoa de racismo. Giovanna, por exemplo, escreveu:

Nossa, vontade de vomitar? Que garota deselegante, sem noção e que só fala m.... Não é a primeira vez, escreveu a atriz.

Samantha Schmutz, por sua vez, disse:

O jeito que ela fala Morena da vontade de vomitar na cara dela. Que nenhuma marca contrate essa deselegante, deixa ela ficar transparente.