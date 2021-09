Argentina vai reabrir para brasileiros a partir de outubro

Redação

Do Rota de Férias



21/09/2021 | 12:56



O governo argentino anunciou que irá permitir a entrada de viajantes vacinados de países vizinhos a partir de 1º de outubro. Isso significa que a Argentina vai reabrir para brasileiros, que não precisarão cumprir quarentena. Além disso, as autoridades locais informaram que pretendem voltar a receber estrangeiros em geral em 1º de novembro e que o uso de máscaras será opcional ao ar livre para quem circular de forma individual em espaços sem aglomerações.

Argentina vai reabrir para brasileiros

A reabertura da Argentina para brasileiros sem a necessidade de quarentena é válida para entradas realizadas por aeroportos, portos, corredores seguros e fronteiras terrestres. Abaixo, veja as regras estabelecidas pelo governo local:

Os viajantes precisam apresentar o certificado de vacinação completa. A segunda dose ou a dose única deve ter sido aplicada pelo menos 14 dias antes da chegada ao país. Até agora, a lista de marcas aceitas ainda não foi divulgada. A reportagem será atualizada assim que as autoridades publicarem mais informações.

Todos os viajantes devem realizar testes de covid-19. É possível optar pelo PCR (que deve ser feito em até 72 horas antes da viagem) ou pelo antígeno (realizado na chegada à Argentina).

Entre o 5º e o 7º após a chegada ao país, os viajantes devem realizar um teste PCR. Ainda não se sabe se o exame poderá ser feito gratuitamente nos centros de saúde ou se será preciso pagar para alguma instituição particular.

A previsão é a de que os testes antígenos realizados na chegada ao país e os exames PCR entre o 5º e o 7º dia sejam suspensos assim que a Argentina imunizar totalmente 50% de sua população – atualmente a porcentagem gira em torno de 44,5%. A regra, contudo, excluirá pessoas não vacinadas, que ainda precisarão dessas comprovações para visitar o país.

Pessoas não vacinadas

Adultos e crianças que ainda não foram totalmente imunizados precisam cumprir quarentena para entrar na Argentina. Além disso, é necessário realizar o teste antígeno no momento da chegada ao país e um PCR entre o 5º e o 7º dia de viagem.

PLANEJE SUA VIAGEM

A Argentina vai reabrir para brasileiros e isso indica uma possível retomada do turismo. Quem pensa em viajar em breve precisa planejar uma série de detalhes. Na hora de alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo.