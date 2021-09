Tesouro do EUA anuncia medidas para interromper ataques cibernéticos a empresas

21/09/2021 | 12:48



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 21, um conjunto de medidas voltadas para conter ataques ransomware. Em comunicado, o órgão disse que as ações têm o objetivo de interromper redes criminosas e trocas de moedas virtuais responsáveis por lavagem de dinheiro por meio dos resgates exigidos das empresas para que os sistemas atacados sejam liberados.

As medidas incluem uma sanção ao SUEX OTC, uma casa de câmbio virtual acusada de facilitar as transações financeiras dos criminosos.

"Ransomware e ataques cibernéticos estão vitimando empresas grandes e pequenas em toda a América e são uma ameaça direta à nossa economia. Continuaremos a reprimir os atores maliciosos", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen. "À medida que os cibercriminosos usam métodos e tecnologias cada vez mais sofisticados, estamos comprometidos em usar toda a gama de medidas, para incluir sanções e ferramentas regulatórias, para interromper, deter e prevenir ataques de ransomware", acrescentou.

Segundo o Tesouro, os pagamentos de resgates de sistemas atacados por ransomware atingiram US$ 400 milhões em 2020, valor mais de quatro vezes superior ao nível de 2019.

"Como resultado da sanção de hoje, todas as propriedades e interesses na propriedade do alvo designado que estão sujeitos à jurisdição dos EUA serão bloqueados, e os americanos serão proibidos em geral de se envolver em transações com eles", explicou o órgão.