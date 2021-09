Amazon: novos Kindle Paperwhite são apresentados

Da Redação

A Amazon anunciou hoje (21) a mais recente geração de seus e-readers. São dois modelos: o novo Kindle Paperwhite e o primeiro Kindle Paperwhite Signature Edition.

O Kindle Paperwhite combina um dispositivo premium com desempenho mais rápido e interface de usuário redesenhada para uma experiência de leitura mais agradável. A partir de R$ 649, em até 12 vezes sem juros, o modelo tem uma tela maior, temperatura de luz ajustável e bateria com 67% mais duração.

O novo modelo Signature Edition tem ainda um sensor de luz que se ajusta automaticamente, sendo o primeiro Kindle a oferecer carregamento sem fio. Kindle Paperwhite já estão disponíveis em pré-venda. Saiba mais em www.amazon.com.br/kindlepaperwhite.

Tela Paperwhite maior, mais rápida, com temperatura de luz ajustável

O novo Kindle Paperwhite combina uma tela maior de 6,8 polegadas com bordas menores, de 10 mm. Além disso, o display de 300 ppi é antirreflexo e oferece texto com qualidade de impressão a laser para facilitar a leitura em diversas as condições, mesmo sob luz do sol.

A tela oferece um brilho adicional de 10% em sua configuração máxima para leitura mais confortável aos olhos. A temperatura de luz ajustável e o modo noturno, que permite inverter preto e branco, oferecem flexibilidade para leitura a qualquer hora do dia ou da noite.

O Kindle Paperwhite Signature Edition também tem luz frontal adaptável, que ajusta automaticamente o brilho da tela com base na iluminação ao redor. Com isso, usuários podem ler em diversas condições.

Bateria que dura mais tempo

A bateria dos novos Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition contam com duração de até 10 semanas. O carregamento rápido por USB-C leva 2,5 horas para atingir a carga máxima quando conectada a um adaptador de 9W ou mais.

O Kindle Paperwhite Signature Edition é o primeiro e-reader da Amazon a oferecer carregamento sem fio e pode ser usado com qualquer carregador Qi compatível (vendido separadamente). Com classificação IPx8, o novo modelo foi projetado para resistir a quedas acidentais na banheira, na hidromassagem, na piscina ou no mar.

Além disso, o armazenamento padrão de 8GB no Kindle Paperwhite e 32GB no Signature Edition oferece espaço para milhares de títulos.

Preço e disponibilidade

O novo Kindle Paperwhite é oferecido por R$ 649, em até 12 vezes sem juros, e está disponível em pré-venda em 8GB na cor preta. O novo Kindle Paperwhite Signature Edition sai por R$ 849, em até 12 vezes sem juros, disponível em pré-venda em 32 GB, também na cor preta.

As novas capas e tecido para o novo Kindle Paperwhite estarão disponíveis em couro nas cores Preto, Azul Marinho, Lavanda e Vinho, e em tecido nas cores Preto, Azul Marinho e Lavanda.