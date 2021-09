Poupatempo Ribeirão Pires avança para fase de licitação

Da redação

do Diário do Grande ABC



21/09/2021 | 12:06



Anunciado pelo Governo do Estado de São Paulo em maio deste ano, a futura unidade do Poupatempo de Ribeirão Pires já se encontra em fase de licitação, ou seja, em fase de contratação da empresa que fará a adequação do espaço. O equipamento, que funcionará no prédio do Ciretran (rua Primeiro de Maio, 65), contará com investimentos de, aproximadamente, R$ 315 mil, com recurso municipal.