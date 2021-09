Peões apontam camisinha de Nego do Borel em A Fazenda 13 e ex-namorada dispara: Ele é bom ator

21/09/2021 | 12:11



Os participantes de A Fazenda 13 encontraram uma camisinha na baia do reality show na madrugada desta terça-feira, dia 21, e desconfiaram de Nego do Borel. Segundo informações do jornal Metrópoles, MC Gui achou o preservativo embaixo dos colchões:

- É uma camisinha. Está fechada, afirmou ele para Tiago Piquilo, Dayane Mello e Liziane Gutierrez.

Depois disso, ele ainda falou para Gui Araujo, Dynho Alves e Mussunzinho:

- Tirei o colchão lá e tinha uma camisinha em baixo do colchão, fechada. Tinha. Está lá.

Ainda segundo o jornal, Tiago contou para Dayane e Liziane que Nego do Borel estava com uma camisinha no bolso durante a primeira festa do programa. Os peões se perguntaram o porquê de ele ter levado o preservativo para a Baia.

E não para por aí. Além disso, Swellen Sauer, ex-namorada do funkeiro, usou o Instagram Stories para se manifestar sobre a presença dele no reality show:

Eu só consigo falar: que triste tudo isso! Tenho visto e lido muito pouco sobre A Fazenda, por falta de tempo e interesse. Mas é impossível não ver ou saber um pouco do que está rolando. Vejo duas situações: a primeira, de uma pessoa corajosa que achou que era capaz de limpar a imagem diante de tantas câmeras, 24 horas por dia, e está se prejudicando ainda mais, mostrando, o que não tínhamos provas, em imagens. A segunda situação, é uma família e uma assessoria que sabe quem ele é e mesmo assim, por questões óbvias, tentam, de forma desesperada, inverter a situação para perseguição de um jovem negro.

Em seguida, ela pede a eliminação do cantor:

Nunca quis o mal desse rapaz. Ao contrário, eu separo bem o artista excêntrico do doente (patologicamente falando). E disse para ele, há alguns meses, para ele procurar ajuda profissional e não continuar de forma soberba tentando provar a inocência de algo que todos que convivem ou conviveram sabem da verdade. Ele é muito bom ator! Acreditem. Mas atores/doentes sofrem consequências. Tirem esse rapaz de lá exclusivamente para o bem dele. Ele não tem psicológico para isso! Esse é o mundo que vivemos! Transformamos o artista dependente químico, inconsequente, traidor, egocêntrico, tóxico, sem limites, em ídolos!

Quem também usou o Twitter para comentar sobre Nego do Borel foi Duda Reis, ex-noiva do artista, que o acusou de estupro e lesão corporal:

Tem gente que não sustenta o personagem nem com dez minutos de confronte ou conversa. O pior é quem compra a pose de pobre coitado, excluído, injustiçado, bom moço? me poupe! Impressionante como querem enfiar goela abaixo uma imagem de vítima para o agressor. Machismo puro!