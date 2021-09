Simone fala sobre processo de emagrecimento e comenta pedido de fã por ménage

21/09/2021 | 12:11



Não é de hoje que Simone, da dupla com Simaria, comenta sobre seu processo de emagrecimento com os seguidores. Na tarde da última segunda-feira, dia 20, por exemplo, a cantora abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e voltou a falar sobre o assunto.

Um internauta pediu que ela mostrasse os resultados que está tendo com sua dieta e rotina de exercícios. A mãe de Henry e Zaya, no entanto, negou o pedido, afirmando que ainda é cedo para isso e revelando, na sequência, que sua alimentação está bem controlada:

- Agora, não. Ainda tenho muitos quilos para perder. Não estou ainda no resultado que eu desejo. Calma, vai dar certo? A dieta é muito restrita. Tão restrita que parece que estou comendo só vento!

Pouco depois, um fã questionou se a artista já havia usado bomba - composto também chamado de anabolizante - nas coxas. Diante disso, Simone afirmou que só está acima do peso, e aproveitou para alertar os seguidores sobre sua imagem estar sendo usada de maneira indevida para fazer propaganda de medicamentos para emagrecer:

- É gordura mesmo. Estou acima do peso. Não faço nada de publicidade de emagrecimento. Quem está usando minha imagem, está fazendo indevidamente, e as medidas já estão sendo tomadas.

Ménage com seguidora?

Simone também acabou recebendo uma mensagem de um fã que afirmou que o maior sonho da vida dele era fazer sexo a três com a cantora e Kaká Diniz, marido dela. Surpresa, Simone disparou:

- Deus me livre um negócio desses, mulher! Não divido minhas coisas com ninguém, não. Se você quer fazer, vai fazer, eu não sei ai as suas coisas, mas quer me levar junto? Deus me livre

Eita!